V novem filmu Levji kralj spet Beyonce, tokrat v družbi svoje hčerke

Beyocne in njena 12-letna hči Blue Ivy Carter se bosta v filmu Mufasa: Levji kralj, ki ga bo režiral z oskarjem nagrajeni Barry Jenkins, pridružili uglednim igralcem, kot so Mads Mikkelsen, Seth Rogen in Donald Glover. Film bo pripovedoval zgodbo o levjem kralju Mufasi. V napovedniku mladi Mufasa teče skozi prostrane savane, čez slapove in razgibane gorske verige v fotorealističnem, virtualnem svetu s sloni, opicami, velikimi mačkami in drugimi živalmi.