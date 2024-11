V novem filmu o medvedku Paddingtonu tudi kraljica Elizabeta II.

Olivia Colman v filmu upodablja redovnico oziroma mati prednico, ki je opisana kot brezskrbna in vedra nuna, ki igra kitaro in vodi dom za upokojene medvede. Antonio Banderas je stopil v čevlje Hunterja Cabota, čednega in neustrašnega kapitana rečnega čolna, ki družini Brown ponudi pomoč pri perujski pustolovščini. V vlogi njegove hčerke Gine Cabot nastopa Rachel Zegler . Emily Mortimer se bo družini Brown pridružila kot gospa Brown, ki jo je v prejšnjih dveh delih filma igrala Sally Hawkins . Gospoda Browna tudi tokrat igra Hugh Bonneville .

Filmska zgodba tokrat spremlja medvedka, ki se v svojem znamenitem modrem plašču in s poveznjenim rdečim klobučkom vrne v Peru, da bi obiskal svojo teto Lucy, ki zdaj živi v domu za upokojene medvede. Pustolovščina se začne, ko se družina Brown zaradi skrivnosti poda na nepričakovano potovanje po amazonskem deževnem gozdu in po gorskih vrhovih Peruja. Glas slavnemu medvedku tudi tokrat posoja Ben Whishaw .

Predpremiere so se poleg Colmanove in Banderasa udeležili tudi Emily Mortimer , Bonneville in Hugh Grant , ki je v filmu Paddington 2 zaigral glavnega antagonista Phoenixa Buchanana.

V filmu se bo na kratko pojavila tudi pokojna kraljica Elizabeta II., ki je bila velika oboževalka slavnega medvedka, prizor pa se dogaja med kraljičinim platinastim jubilejem, ki ga je praznovala leta 2022, Paddington in kraljica pa skupaj spijeta znameniti popoldanski čaj.

Prejšnja dva filma iz let 2014 in 2017 sta v blagajne kinov po vsem svetu prinesla več kot 459 milijonov evrov in bila deležna pozitivnih ocen in kritik. Oba filma sta bila med drugim nominirana za bafto.

Zgodbe britanskega avtorja Michaela Bonda o Paddingtonu, ki izvira iz temnih perujskih gozdov, so vse od prvih izdaj konec 50. let minulega stoletja doživljale številne ponatise. Knjige o medvedku so bile prevedene v številne jezike in bile prodane v več 10 milijonih izvodov.