V novem filmu Pirati s Karibov bo nastopila Margot Robbie

Novo nadaljevanje priljubljene franšize je še v zgodnjih fazah razvoja. Hollywoodska produkcija se je namreč odločila, da bo ločeno posnela priljubljene filmske uspešnice, a tokrat bomo v glavnih vlogah videli predvsem predstavnice nežnejšega spola. Glavno žensko vlogo prihajajočega filma Pirati s Karibov so tako zaupali avstralski igralki, 29-letni Margot Robbie .

Hollywood naj bi se v prihodnje lotil še nekaterih drugih filmskih uspešnic iz preteklosti, in sicer filma Izganjalci duhov (Ghostbusters) iz leta 2016, v katerem je nastopila Melissa McCarthy ali Oceanovih 8iz 2018, v katerem so v glavnih vlogah kriminalcev nastopile ženske, in sicerSandra Bullock, Anne Hathaway, Cate Blanchett, Mindy Kaling...

Zgodba novega filma za zdaj ni znana, scenarij pa so prepustili Christini Hodson. Hollywood Reporter je sporočil, da gre za povsem nov projekt, ki nima nič skupnega s predhodno napovedanim novim filmom iz franšize.

Priljubljena franšiza Pirati s Karibov je do zdaj izdala pet filmov, v katerih je v glavni vlogi blestel Johnny Depp v vlogi pirata Jacka Sparrowa. Od leta 2003 so filmi v blagajno prinesli več kot 4,5 milijarde ameriških dolarjev (približno dobre štiri milijarde evrov).