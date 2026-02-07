Naslovnica
Film/TV

V novem Izganjalcu hudiča bo zaigrala prava zvezdniška zasedba

Los Angeles, 07. 02. 2026 14.26 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
K.Z. STA
Scarlett Johansson

Zvezdniška zasedba za načrtovani novi film Izganjalec hudiča se širi. 41-letni Scarlett Johansson (Črna vdova) se je po poročanju ameriških medijev pridružil tudi britanski igralec Chiwetel Ejiofor, ki je med drugim zaigral v zgodovinski drami 12 let suženj. Film naj bi v kinematografe prišel marca 2027.

Poleg Scarlett Johansson in Chiwetela Ejioforja bosta v novem Izganjalcu hudiča zaigrala tudi Diane Lane in Jacobi Lupe. Snemanje filma naj bi se kmalu začelo v New Yorku.

Scarlett Johansson in Chiwetel Ejiofor bosta nastopila v novem Izganjalcu hudiča.
FOTO: Profimedia

47-letni Mike Flanagan, ki je nazadnje na velika platna pripeljal filmsko adaptacijo kratke zgodbe Stephena Kinga Chuckovo življenje (2024), v kateri sta zaigrala Ejiofor in Tom Hiddleston, pri projektu sodeluje kot režiser, scenarist in producent. Podrobnosti o vsebini novega Izganjalca hudiča zaenkrat niso znane. Dogajanje filma naj bi bilo osredinjeno na svet izvirnega Izganjalca hudiča, a naj ne bi bil ne remake klasike in tudi ne nadaljevanje zadnjega Izganjalca hudiča: Vernik iz leta 2023.

Grozljivka Izganjalec hudiča iz leta 1973, ki jo je režiral William Friedkin (1935-2023), velja za kultno klasiko kinematografije. Linda Blair je takrat upodobila dekle, obsedeno z demoni, Ellen Burstyn pa njeno mamo. Friedkinov Izganjalec hudiča si je takrat prislužil deset nominacij za oskarja, na podelitvi leta 1974 pa prejel dva, za najboljši scenarij in zvok. Sledilo je več nadaljevanj, ki pa niso dosegla uspeha izvirnika.

scarlett johansson izganjalec hudiča film zvezdniki

