V novi Goli pištoli Pamela Anderson ob Liamu Neesonu.

Režijo in scenarij nove Gole pištole podpisuje Akiva Schaffer , producent je Seth MacFarlane . Kot so nedavno poročali ameriški mediji, se bo nekdanja ikona serije Obalna straža Pamela Anderson pridružila igralski zasedbi filma v produkciji Paramount Pictures. Ta je pred kratkim napovedal, da naj bi film luč sveta ugledal julija prihodnje leto. Zaigrala bo ob na Severnem Irskem rojenemu Liamu Neesonu .

Po poročanju ameriške filmske revije Hollywood Reporter bo 56-letna Anderson v novi Goli pištoli odigrala Frankovo ljubljeno, ki jo je v izvirni filmski seriji upodobila Priscilla Presley. Komedije Gola pištola, Gola pištola 2 1/2: vonj strahu in Gola pištola 33 1/3: poslednja žalitev so bile v kinematografih na ogled med letoma 1988 in 1994.

Anderson je skupaj z Davidom Hasselhoffom zaslovela v seriji Obalna straža iz leta 1990 o reševalcih iz Malibuja. Pojavila se je v filmih, kot so Barb Wire, Film da te kap 3 in Film o super junaku. Imela je tudi majhno vlogo v filmu iz leta 2017 Obalna straža, v katerem sta igrala Dwayne Johnson in Zac Efron. Pred kratkim je sodelovala tudi pri dokumentarcu Pamela: A Love Story (Pamela: Ljubezenska zgodba) iz leta 2023.