V novi komediji Kaj pa Ester tudi Bojan Cvjetićanin in Diana Kolenc

V slovenskih kinematografih je svojo pot začel film Kaj pa Ester? , v katerem spremljamo dijakinjo Ester , ki se znajde na čustvenem vrtiljaku, za njeno srce se borita njen nekdanji fant Kaj in Vanda , simpatična sošolka. Kaj čuti? Koga bo izbrala? Kaj bodo rekli drugi? V čevlje glavne junakinje je stopila Katja Predan , ki v času srednje šole ni imela takšnih težav kot njen lik. "Hvala bogu, ne. To, kar vidimo v filmu, je kar noro," je priznala igralka. Svoj igralski talent je tokrat prvič v celovečernem filmu pokazal tudi Bojan Cvjetićanin , pevec skupine Joker Out , ki je stopil v čevlje Esterinega nekdanjega fanta Kaja . Kako bi njega opisali njegovi sošolci iz srednje šole? "Glasen, ne dela domačih nalog in vedno sem se hecal," je priznal.

Za režijo je tokrat poskrbel Tosja Flaker Berce, ki se je scenarija lotil s svojim prijateljem, in kakopak je vsebino zanj črpal iz lastnega življenja in pripetljajev v najstniških letih. "Moje izhodišče sicer ni bila srednja šola, le dogajanje je bilo postavljeno v srednjo šolo. Prav zato ni poudarek na srednješolskem življenju, temveč na čustvenem," je razložil. Eden od glavnih igralcev je priljubljeni pevec skupine Joker Out, ki navdušuje tudi v tujini, zato je na spletu zakrožila peticija, s katero pozivajo, da bi prišel film tudi v tuje kinematografe. "Film je na začetku nastal kot serija. Zame je bilo zelo veliko presenečenje, da smo prišli do tega, da je to zdaj film. Če bo slučajno to šlo še v tujino, bi bil pa to zelo zanimiv koncept," je prepričan Bojan.