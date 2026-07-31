Dajana Čuljak in Luka Peroš v seriji IQ 160 tvorita nezaustavljiv dvojec, v tretji epizodi pa se jima pridružujejo tudi številna znana imena, kot so Katarina Madirazza, Ankica Dobrić in Siniša Popović. Njena genialnost in njegova sistematičnost sta odlična kombinacija pri preiskavah, v novi epizodi pa ju čaka posebej zahtevna naloga – izginotje deklic Mie in Tee po umoru njunega očeta.

V novi razburljivi epizodi serije IQ 160 številni znani obrazi FOTO: VOYO

Medtem ko sledi vodijo k družinskim sporom, skrbništvu in poslovnim skrivnostim, policija poskuša odkriti, kaj se je v resnici zgodilo, ter najti deklici, preden bo prepozno. Preiskava bo razkrila vse bolj zapleteno mrežo laži, groženj in skritih motivov.