V novi razburljivi epizodi serije IQ 160 številni znani obrazi

Dajana Čuljak in Luka Peroš v seriji IQ 160 tvorita nezaustavljiv dvojec, v tretji epizodi pa se jima pridružujejo tudi številna znana imena, kot so Katarina Madirazza, Ankica Dobrić in Siniša Popović. Njena genialnost in njegova sistematičnost sta odlična kombinacija pri preiskavah, v novi epizodi pa ju čaka posebej zahtevna naloga – izginotje deklic Mie in Tee po umoru njunega očeta.
Medtem ko sledi vodijo k družinskim sporom, skrbništvu in poslovnim skrivnostim, policija poskuša odkriti, kaj se je v resnici zgodilo, ter najti deklici, preden bo prepozno. Preiskava bo razkrila vse bolj zapleteno mrežo laži, groženj in skritih motivov.
Inšpektor uporablja svoje konvencionalne metode, medtem ko Marina na svoj način prihaja do izjemno pomembnih odkritij v primeru. Bosta Marina in Tomislav uspela najti deklici? Ne zamudite nove epizode serije IQ 160 na platformi VOYO.
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