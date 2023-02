V novi sezoni Ugodno oddam sina tudi sin pevca Daniela Popovića

Spoznajte štiri simpatične, šarmantne in privlačne samske moške, ki jim bodo pri iskanju srčne izbranke pomagali njihovi starši. Vsak izmed fantov bo lahko izbiral med šestimi dekleti, se z njimi družil, jih spoznaval in se zaljubil? Njihovo romantično zgodbo lahko spremljate med ponedeljkom in četrtkom ob 21. uri na POP TV.

Kristian in Zoran Cvijić Kristian je romantičen moški, ki ženskam rad dvori na filmski način. Živi z očetom, s katerim je v dobrih odnosih, opravila v hiši pa si enakopravno porazdelita. Prosti čas rad posveti urejanju svojega avtomobila, rad se druži in potuje. Najraje ima dekleta, ki so naravnega videza. Idealno dekle mora biti liberalno in komunikativno. Ko ima dekle, se pri njenih prijateljicah rad pozanima, kaj ima rada in jo tako preseneti na naslednjem zmenku. Kristianov oče Zoran je diplomirani politolog, ki sicer dela kot vodja prodaje v manjšem podjetju. Za sina pravi, da je predan in odgovoren. S Kristianom je v izjemno dobrem odnosu, zato mu sin zaupa tudi najbolj intimne stvari. "Upam, da se bo našla mlada, lepa sorodna duša za mojega sina."

icon-expand Kristian in Zoran Cvijić FOTO: POP TV

Antonio in Mirjana Obradović Antionio je primer morškega, na katerega padajo vse ženske. Ima videz porednega fanta, a za to fasado se skriva mehko srce. Je kot dvometrska skala moči, napolnjena s čisto strastjo. Zelo hitro zabrede v težave, redno ga kaznujejo zaradi prehitre vožnje, pogosto se zaplete tudi v konflikte. Enako strasten je, ko gre za ljubezen. Ženske ga obožujejo, a on išče tradicionalno, umirjeno dekle, ki bi umirilo njegov nemir. Že pri 21 letih se je poročil in postal oče dveh sinov, ki živita z njim. Sam kuha, pospravlja in pelje sinova v šolo in na obšolske dejavnosti. Vse, kar počne v življenju, počne za njiju, zato ne hodi več ven in živi bolj mirno življenje. Želi biti uspešen in s prijateljem je ustvaril socialno-turistično aplikacijo, za katero pričakuje, da bo velika uspešnica. Antonio zase pravi, da je šarmer, ki ponori, ko se zaljubi, pri dekletu pa ga najbolj pritegne duhovitost. "Z mamo še nikoli nisem šel iskat punce, vesel sem, da sem se zapletel v to," priznava Antonio. Mama Mirjana je super mama. Poleg tega, da skrbi za družino (ima štiri vnuke), skrbi še za svoj bar. Z otroki je zelo povezana in lansko leto je hčerki pomagala roditi otroka, ko se je njen vnuk odločil na svet priti nekoliko prej. S sinom Antoniom je v dobrih odnosih. Kot pravi, sta si zelo podobna. Oba sta brez dlake na jeziku in vedno iščeta nove izzive. Čeprav je zelo stroga in se je Antonio pogosto znašel v težavah, mu je v življenju priskrbela in odpustila vse, a je zato njegova zvesta kritičarka – brez trohice ... Še več, z velikim veseljem ocenjuje svojega sina. Svojo idealno snaho opisuje kot pametno, komunikativno, duhovito in čustveno osebo, ki v sebi ne skriva nobene jeze.

icon-expand Antonio in Mirjana Obradović FOTO: POP TV

Sebastian Filip in Sanja Popović Sebastian je mlad glasbenik v vzponu in sin priljubljenega pevca Daniela Popovića. Zanj je glasba ena najpomembnejših stvari v življenju. Njegova energija je zelo umirjena, po duši je romantik, navzven pa hedonist. V prostem času se rad druži s prijatelji in hodi v fitnes. Sam sebe opisuje kot razumnega in pripravljenega na kompromise. Všeč so mu nizka in suha dekleta z lepimi lasmi, odbija pa ga lahko dekliška skopost, sebičnost in brezkompromisnost. "To je pravzaprav zelo zanimiva izkušnja, saj se redko kdo lahko pohvali, da je na prve zmenke vzel svojo mamo," pravi Sebastian. Sanja zase pravi, da je močna ženska, ki z veliko energije stoji trdno na tleh. Znana je po tem, da ljudem pove vse, kar misli, vendar ljudje ne marajo resnice. S sinom Sebastianom je v dobrih odnosih, povezana sta in se dobro razumeta. Za Sebastiana pravi, da je pošten do žensk, jih spoštuje in nikoli ni nikogar užalil, kar pojasnjuje z odraščanjem z ženskami. Idealna ženska za sina mora biti srednje višine, ne višja od Sebastiana, pravilno grajena, žepna Venera z dvema nogama na tleh, realna, resna in zvesta oseba. Če ji ne bo všeč, se bo Sanja vseeno trudila, da bi ji bilo to dekle všeč in popravila, kar ji na njej ni všeč. V primeru, da se z njo nikakor ne bi mogla strinjati, pravi, potem bo zmanjšala obiske pri sinu.

icon-expand Sebastian Filip in Sanja Popović FOTO: POP TV

Mirko in Miljenko Ranogajec Mirko je fant moderne dobe, zapeljivec, ki je odkril vse skrivnosti sveta, moških in ženskih odnosov ter evolucijske psihologije. Misli, da ve, kaj ženske hočejo in jim je to pripravljen dati. Mirko se namreč ukvarja z nastopi, kadar pa ne zabava, čas preživlja z meditacijo, telovadbo ali spremljanjem vplivnežev na Youtubu, sam pa pogosto objavlja videe, v katerih deli nasvete o zdravem življenjskem slogu. Je vzhajajoča zvezda, gradi svoje podjetje, je svoj človek, ne glede na to, kaj si misli njegov oče. Mirko ima svojega očeta Miljenka rad, a meni, da je njegov vrednostni sistem iz kamene dobe. Dva človeka iste krvi, a popolnoma različna kot pes in mačka vstopata v to predstavo, da obnovita svoj odnos. Dekleta ga lahko osvojijo s svojo ženstvenostjo, a ne sme biti dominantna. Umetni nohti in umetne trepalnice so privlačne, če niso pretirane. "V ta šov sem se prijavil, ker na splošno rad komuniciram z ženskami, to je eden mojih najljubših hobijev in želim osrečiti kakšno deklico, morda dve," pravi Mirko. Miljenko je upokojen kriminalist mehkega srca. Je človek tradicije in pravil. Rad ima red, delo in disciplino, globoko v sebi pa skriva nasmejanega Zagorca z mehkim srcem, ki ima svojega sina nadvse rad. Pri Mirku ga jezita njegova sproščenost in ležernost. Pravi, da sin prehitro obupa, predvsem pa je še premlad, da bi kaj vedel o življenju. Kljub vsemu ima Mirka za dobrega fanta, ki je zelo predan svojemu delu in upa, da bo našel dekle, ki ga bo malo prizemljilo in naredilo red v tistih stvareh, v katerih mu ni uspelo.