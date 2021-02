V novih epizodah Seksa v mestu se bodo dotaknili življenja med pandemijo

Po tem, ko je oboževalce serije Seks v mestu razveselila novica, da se dekleta z desetimi epizodami vračajo na male zaslone, je Sarah Jessica Parker namignila tudi, v katero smer se bo odvijala zgodba na novo obujene nadaljevanke. Potrdila je namreč, da bodo gledalci priča tudi oviram in težavam, ki jih prebivalkam New Yorka prinaša pandemija koronavirusa.

V novih delih ikonične serije, ki se bo po novem imenovalaAnd Just Like That... se bodo na male zaslone vrnile samo tri od štirih igralk, ki so zaznamovale preteklo obdobje. Ob Parkerjevi, ki bo znova stopila v čevlje Carrie Bradshaw, bosta gledalce zabavali tudi Cynthia Nixon in Kristin Davis. Kim Catrall, ki je upodobila ognjevito Samantho Jones pa se zasedbi tokrat ne bo pridružila.

Sarah Jessica je za revijo Vanity Fair povedala, da še ni imela možnosti vpogleda v scenarij, vendar je kljub vsemu v neprestanem stiku s kreativnimi pisci, ki pri nadaljevanki sodelujejo. Seznanjena pa je z dejstvom, da se bo prihajajoča serija posvetila pandemiji covida-19, saj je ta močno vplivala na življenje v New Yorku in je posledično zaznamovala življenjski ritem in dinamiko treh protagonistk.