V novo leto s smehom: POP TV bo poskrbel za trebušne mišice

Na silvestrovo, 31. decembra, se boste na POP TV v družbi filma Pr' Hostar ob 20. uri nasmejali do solz in s solzami v očeh nadaljevali veselje ob stand-up bradatih moških. Fantje najbolj kosmate komedije Brade bodo namreč poskrbeli, da boste na najdaljšo noč v dobri družbi.

Še preden bo odbila magična ura polnoč, vabljeni na ples. Ob 22. uri boste lahko zarajali v dolgo noč ob ogledu najnovejšega koncerta Jana Plestenjaka. Za nov začetek leta, 1. januarja, pa si premierno ob 21.55 oglejte premiero romantičnega filma Razgibano življenje samskih (How to be single), glavno vlogo in glavno besedo ima seveda ljubezen.

Pustolovski navdušenci lahko silvestrujete kar na Kanalu A, ob 20. uri se namreč začne zabavna animirana družinska komedija Madagaskar (Madagascar) in to kar v treh delih!

Da po bo res poskrbljeno za vse okuse,je tukaj še VOYO. V najbolj priljubljenem naročniškem videu na zahtevo VOYO poiščite novo originalno serijo LP, Lena. Glavna junakinja Lena se na nekonvencionalen način na prelomu odraslosti srečuje z absurdnimi pripetljaji brezskrbnega življenja. Serija za mlade, ki brez cenzure z veliko dozo sarkazma odstira tančice skrivnosti mlade generacije. Na voljo so tudi filmske uspešnice, dokumentarne serije, biografske drame, praznične risanke, najdaljšo noč v letu pa lahko preživite z najslavnejšim britanskim vohunom vseh časov, Bondom, Jamesom Bondom – čaka vas vseh 26 do sedaj posnetih filmov.