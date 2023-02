V Parizu nocoj podelitev filmskih nagrad cezar, nominirana tudi Slovenka

V Parizu bo nocoj podelitev filmskih nagrad cezar. Z 10 nominacijami, tudi za najboljši film, je glavni favorit za nagrade film Nedolžen Louisa Garrela, ki je mešanica kriminalke in romantične komedije. Z desetimi nominacijami mu v boju za cezarje sledi film Dvanajstega ponoči v Nemčiji rojenega francoskega režiserja Dominika Molla ; poleg nominacije za najboljši film je med drugim nominiran še za najboljšo režijo in najboljšo literarno priredbo.

Za najboljši film so letos nominirani še Pacifikcija Alberta Serre, Les Amandiers Valerie Bruni Tedeschi in En Corps Cedrica Klapischa. V tekmi za cezarja za najboljši tuji film so špansko-francoski Zveri Rodriga Sorogoyena, Cairo Conspiracy (znan tudi kot Boy from Heaven) Tarika Saleha, Trikotnik žalosti Rubna Östlunda, Blizu Lukasa Dhonta in Ia Jerzyja Skolimowskega.

V kategoriji najboljši animirani kratki film je med nominiranci animirano-dokumentarni film Babičino seksualno življenje Urške Djukić. Slovenska režiserka je ob nominaciji v odzivu za STA povedala, da gre za velik kompliment tako za avtorsko ekipo kot slovenski film in jezik. Dodala je, da je prvič v zgodovini, da se je slovenski film povzpel tako visoko v "tej filmski meki".

Večkrat nagrajeni animirano-dokumentarni film je nastal v slovensko-francoski koprodukciji. Sorežiserka in animatorka je Emilie Pigeard, soscenaristka Maria Bohr. Film Babičino seksualno življenje je decembra lani prejel evropsko filmsko nagrado za najboljši kratki film.