V ponedeljek na POP TV in VOYO prihaja Zlati sanjski moški Italije.

Na POP TV smo lahko v minulih dneh spremljali resničnostni šov Zlati sanjski moški: Avstralija. V njem je 61-letni vdovec Barry Bear Myrden poskušal najti ljubezen. Že ob prvih srečanjih je naredil močan vtis na zlata dekleta, a na koncu je Barry ljubezen izpovedal živahni Sunny. Oddajo so snemali oktobra lani in če ste se spraševali, ali je zlati avstralski par še skupaj. Seveda, družinsko so praznovali božič, novo leto, zaljubljenca pa rada skupaj potujeta in se zabavata.

Barry Bear Myrden in Sunny sta po koncu snemanja oddaje še vedno skupaj. FOTO: 24UR

In če vas je skrbelo, kaj boste pa zdaj ... Nikar. V ponedeljek na POP TV in VOYO prihaja Zlati sanjski moški Italije. Lepotice v zrelih letih bo osvajal 61-letni Massimilian - Max, predan oče dveh hčera, ki ga bo v čudoviti rimski vili pričakalo 16 očarljivih, samozavestnih žensk, vsaka s svojo zgodbo in posebnim načinom, kako osvojiti njegovo srce.

Nova sezona Sanjskega moškega Hrvaške prihaja na VOYO 26. januarja.