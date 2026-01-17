Naslovnica
V ponedeljek na POP TV in VOYO prihaja Zlati sanjski moški Italije

Ljubljana, 17. 01. 2026 12.02 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
Ota Širca Roš E.K.
Zlati sanjski moški Italije

Po koncu avstralske sezone na POP TV in VOYO v ponedeljek prihaja šov Zlati sanjski moški Italije. Tokrat bomo spremljali, kako bo 61-letni Italijan Massimilian - Max, oče dveh hčera, v prestižni rimski vili izbiral med 16 damami, ki bodo skušale osvojiti njegovo srce in mu ponuditi priložnost za novo ljubezen.

Na POP TV smo lahko v minulih dneh spremljali resničnostni šov Zlati sanjski moški: Avstralija. V njem je 61-letni vdovec Barry Bear Myrden poskušal najti ljubezen. Že ob prvih srečanjih je naredil močan vtis na zlata dekleta, a na koncu je Barry ljubezen izpovedal živahni Sunny. Oddajo so snemali oktobra lani in če ste se spraševali, ali je zlati avstralski par še skupaj. Seveda, družinsko so praznovali božič, novo leto, zaljubljenca pa rada skupaj potujeta in se zabavata.

FOTO: 24UR

In če vas je skrbelo, kaj boste pa zdaj ... Nikar. V ponedeljek na POP TV in VOYO prihaja Zlati sanjski moški Italije. Lepotice v zrelih letih bo osvajal 61-letni Massimilian - Max, predan oče dveh hčera, ki ga bo v čudoviti rimski vili pričakalo 16 očarljivih, samozavestnih žensk, vsaka s svojo zgodbo in posebnim načinom, kako osvojiti njegovo srce.

Nova sezona Sanjskega moškega Hrvaške prihaja na VOYO 26. januarja.

Na VOYO pa 26. januarja prihaja tudi nova sezona priljubljenega resničnostnega šova Sanjski moški Hrvaške. Ljubezen bosta tokrat iskala 26-letni rokometaš in podjetnik iz Hrvaške Karlo ter 29-letni model iz Srbije Petar. Zanju se bosta borili tudi dve Slovenki, Nuša Šebjanič in Kaja Casar.

Sean Penn s 34 let mlajšo: Spletne uporabnike nasmejala razlika v višini

bibaleze
