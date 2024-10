V Portorožu podelili vesne najboljšim slovenskim filmskim ustvarjalcem

Zmagovalni film festivala je Odrešitev za začetnike , ki je poleg glavne nagrade, vesne za najboljši celovečerni film, prejel tudi vesno za najboljši scenarij ( Sonja Prosenc ), vesno za najboljšo glavno žensko ( Katarina Stegnar ), glavno moško ( Marko Mandić ) in stransko žensko vlogo ( Mila Bezjak ), vesno za najboljšo izvirno glasbo ( Boris Benko in Primož Hladnik ) in vesno za najboljšo scenografijo ( Tajana Čanić Stanković ).

Prejemnik vesne za najboljši film po izboru občinstva je Praslovan v režiji Slobodana Maksimovića s povprečno oceno 4,91. Ta je po filmu priznal, da je bil pred prvo projekcijo pred slovenskim občinstvom nervozen, potem pa je bil le še zelo ganjen. "Film je politično nekorekten, kar pomeni da je sočen," je za našo ekipo povedal Zoran Predin in dodal: "Režiser Slobodan Maksimović je bil krojač, jaz pa blago in to dobro blago."

Obiskovalcem pa se je v spomin vtisnila tudi projekcija filma Tartinijev ključ režiserja Vincija Voguea Anžlovarja, ki se že nekaj časa bori z degenerativno boleznijo živčevja, a se je kljub oslabelosti udeležil predstavitve filma na 27. Festivalu slovenskega filma v Portorožu.

27. festivala slovenskega filma so se udeležili tudi mladi ustvarjalci

"Najbolj so me presenetili študijski kratki filmi, se mi zdi, da so bili zelo obetavni. Pokazali so, da se tudi z manjšimi finančnimi sredstvi ali celo brez njih da narediti izdelek," nam je povedala ena od študentk na AGRFT-ju, ki je dodala še, da je v času festivala srečala veliko mladih ljudi, kar dokazuje, da še znajo obiskovati takšne dogodke in se trend premika v pravo smer, a obenem prizna, da je računalnik še vedno stalni spremljevalec te generacije. "Čim več takšnih dogodkov in bo še več ljudi prihajalo," je še pristavila, kot mlada umetnica pa je izpostavila, da je za dober film ključen dober scenarij, pomembna pa je tudi igra.

"Prihajajo družabne generacije, ki so željne druženja, dobrih filmov in novih poznanstev," pa nove generacije opisuje igralec Jurij Drevenšek, ki izpostavlja, da se dobre vsebine vedno gledajo, žanr pa ob tem ni pomemben. Tudi on izpostavi, da je pomembna dobra igra in dobra zgodba, da gledalec ostane zbran in tudi buden ob filmu, ki ga gleda.