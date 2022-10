V Portorožu slavil film Orkester Matevža Luzarja

Pretekli konec tedna se je zaključil 25. Festival slovenskega filma Portorož, ki je bil letos izjemno dobro obiskan. V slabem tednu dni si je selekcijo 108 filmov in še nekaj dodatnih filmskih predstav ogledalo več kot 6.500 obiskovalcev, odlično pa so bili obiskani tudi drugi festivalski dogodki, strokovni in spremljevalni program ter festivalska druženja, za katera je poskrbel Brane Rončel , ki je na festival med drugimi pripeljal tudi britansko saksofonistko Camillo George . Zaključno slovesnost sta povezovala igralec, režiser, scenarist in pianist Jure Ivanušič in Toni Cahunek . Za glasbene vložke so poleg Jureta Ivanušiča poskrbeli saksofonist in skladatelj Vasko Atanasovski , kontrabasist in eden najvidnejših improvizatorjev Jošt Drašler ter bobnar Žiga Kožar .

Kipce vesne, delo oblikovalke Ivane Potočnik, ročno izdelane iz kristalnega stekla v Steklarni Rogaška, so med drugimi podelili ministrica za kulturo Asta Vrečko, ki je podelila vesno za najboljši celovečerni film, župan občine Piran Đenio Zadaković, ki je podelil vesno za najboljši film po izboru občinstva, in direktorica Slovenskega filmskega centra Nataša Bučar, ki je podelila vesni za najboljšo režijo in najboljši scenarij. Obiskovalce festivala, ki že 25 let vrednoti in nagrajuje slovenski film, je nagovoril direktor festivala Bojan Labović.

Kdo je slavil?

Za festivalske nagrade se je potegovalo 63 filmov. Vesno za najboljši film festivala je prejel Orkester v režiji Matevža Luzarja, ki je prejel tudi nagrado za najboljši scenarij (Matevž Luzar) in najboljšo fotografijo (Simon Tanšek)."Orkester ni samo naslov filma, je tudi prispodoba. Filmski liki delujejo usklajeno samo pod dirigentovim vodstvom, medtem ko so njihova življenja povsem neorkestrirana. Povedano z drugimi besedami – v svojih življenjih so bolj ali manj razglašeni. V tem uglaševanju in razglaševanju filmske zgodbe so vsi umetniški, tehnični in produkcijski segmenti filma še kako uglašeni. Pod suvereno dirigentsko paličico nam Orkester zaigra resno glasbo o malih ljudeh, v kateri se lahko zaslišimo tudi sami," je v utemeljitvi zapisala strokovna žirija, ki so jo sestavljali Darko Sinko, Milivoj Miki Roš in Ivana Kronja.

Vesno za najboljšo režijo je prejela Sara Kern za film Moja Vesna, Loti Kovačič pa je za vlogo Moje v tem filmu prejela nagrado za najboljšo glavno žensko vlogo. Nagrado za najboljšo glavno moško vlogo je dobil Petja Labović za vlogo Antona v filmu Jezdeca. Sara Kern je komisijo prepričala z "izrazito intimističnim pristopom, zlitim v eno s kamero, igralci in zvokom, ki se preko realističnega pristopa odpira v skoraj simbolno subjektivno doživetje," medtem ko je Loti Kovačič navdušila "s svojo prezenco, skrivnostnostjo, igralsko doslednostjo in fotogeničnostjo". Petja Labović je strokovno žirijo prepričal "s presenetljivo zrelim nastopom, ki izkazuje razočaranje mladeniča nad življenjem, ki ga je preizkusilo, čeprav ga sam še ni v polnosti izkusil".