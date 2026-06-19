V požaru sta umrla zvezdnik serije Vsi moji otroci in njegova žena

Kljub hitremu posredovanju gasilcev, ki so Paula Averyja in njegovo ženo Sheilo rešili iz goreče hiše, pa sta bila oba v kritičnem stanju in pozneje umrla v bolnišnici, poroča Ridge View Echo , katerega ustanovitelj in odgovorni urednik je bil 81-letni zvezdnik. Njegov prijatelj in novinar Joe Phalon je za WFMZ povedal: "Paul se mi je vedno zdel najbolj zanimiv človek na svetu, kar je tudi bil, če pomislite na vse, kar je v življenju naredil. Bil je igralec, padalec, vojni veteran in ustanovitelj časopisa."

Kot je dodal, bo igralčeva smrt pustila veliko praznino v njihovi skupnosti: "Ne le v Blairstownu, temveč tudi v okoliških mestih. Mislim, da ga bomo res pogrešali, kar bo čez čas postalo le še bolj opazno."

Vzrok požara še preiskujejo. Smrt zakoncev je pozneje v izjavi na družbenem omrežju potrdila tudi njuna hči Kyle, ki je zapisala: "Pretresena sporočam, da sta umrla naša starša Paul in Sheila Garry Avery. Zelo smo ju imeli radi in onadva sta imela rada nas. Nihče v to ni nikoli podvomil."

Paul je bil v mladosti padalec, ko je služil v vojni v Vietnamu, pa je postal poveljnik helikopterske enote. Letenje je ostalo njegov hobi tudi pozneje. V 80. letih je začel nastopati v seriji Vsi moji otroci, kjer je zaigral natakarja Hughieja in ostal del ekipe 12 let. Leta 1978 je v filmu Superman nastopil v stranski vlogi snemalca, zaigral pa je tudi v serijah Soap in Trije so družba.

Po upokojitvi od igralstva se je usmeril v novinarske vode. Najprej je delal za New York Times, pozneje pa ustanovil časopis Ridge View Echo. Leta 2018, ko je žena doživela kap, je prevzel nego zanjo.