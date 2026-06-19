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V požaru sta umrla zvezdnik serije Vsi moji otroci in njegova žena

New Jersey, 19. 06. 2026 08.50 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Paul Avery z ženo

Zvezdnik serije Vsi moji otroci, Paul Avery, in njegova soproga Sheila sta umrla v požaru, ki je v zgodnjih jutranjih urah zajel hišo. Kot je poročal WFMZ, sta bila 81-letni igralec in žena v svoji hiši v New Jerseyju, ko so to zajeli plameni.

Kljub hitremu posredovanju gasilcev, ki so Paula Averyja in njegovo ženo Sheilo rešili iz goreče hiše, pa sta bila oba v kritičnem stanju in pozneje umrla v bolnišnici, poroča Ridge View Echo, katerega ustanovitelj in odgovorni urednik je bil 81-letni zvezdnik. Njegov prijatelj in novinar Joe Phalon je za WFMZ povedal: "Paul se mi je vedno zdel najbolj zanimiv človek na svetu, kar je tudi bil, če pomislite na vse, kar je v življenju naredil. Bil je igralec, padalec, vojni veteran in ustanovitelj časopisa."

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Kot je dodal, bo igralčeva smrt pustila veliko praznino v njihovi skupnosti: "Ne le v Blairstownu, temveč tudi v okoliških mestih. Mislim, da ga bomo res pogrešali, kar bo čez čas postalo le še bolj opazno."

Vzrok požara še preiskujejo. Smrt zakoncev je pozneje v izjavi na družbenem omrežju potrdila tudi njuna hči Kyle, ki je zapisala: "Pretresena sporočam, da sta umrla naša starša Paul in Sheila Garry Avery. Zelo smo ju imeli radi in onadva sta imela rada nas. Nihče v to ni nikoli podvomil."

Paul je bil v mladosti padalec, ko je služil v vojni v Vietnamu, pa je postal poveljnik helikopterske enote. Letenje je ostalo njegov hobi tudi pozneje. V 80. letih je začel nastopati v seriji Vsi moji otroci, kjer je zaigral natakarja Hughieja in ostal del ekipe 12 let. Leta 1978 je v filmu Superman nastopil v stranski vlogi snemalca, zaigral pa je tudi v serijah Soap in Trije so družba.

Po upokojitvi od igralstva se je usmeril v novinarske vode. Najprej je delal za New York Times, pozneje pa ustanovil časopis Ridge View Echo. Leta 2018, ko je žena doživela kap, je prevzel nego zanjo.

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