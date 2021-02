V pripravi že drugi dokumentarni film o Britney Spears

Čeprav je dokumentarni film Framing Britney Spears šele dobro zaokrožil med oboževalci, so ustvarjalci napovedali še en film, ki bo govoril o življenju nekdanje pop princeske. Čeprav naj bi bila dokumentarca vsebinsko dokaj podobna, pa so ustvarjalci nove stvaritve z delom na filmu začeli že mnogo prej kot konkurenca.

Nov dokumentarni film o Britney Spears nastaja v upanju, da se bo lahko po priljubljenosti kosal z izdelkom Framing Britney Spears. Ta je dvignil veliko prahu in med gledalci vzbudil številne komentarje ter razprave o krivicah, ki so se pop zvezdnici dogajale med kariero, ki so jo zaznamovali vzponi in padci.

icon-expand Življenje Britney Spears je trenutno vroča tema. FOTO: Profimedia

Filmska ustvarjalka Erin Lee Carrje s projektom začela, še preden je luč sveta ugledal dokumentarni film, ki trenutno buri duhove. Njeno delo bo na voljo pri enem od spletnih ponudnikov zabavnih vsebin, na katerem si je bilo mogoče ogledati tudi druge stvaritve 32-letne režiserke. Carrova se je podpisala pod mini serijoHow to Fix a Drug Scandalin tudi pod dokumentarni film o spolnih zlorabah, ki so zaznamovale ameriško olimpijsko gimnastično ekipo.

icon-expand Erin Lee Carr je filmska ustvarjalka brez dlake na jeziku. FOTO: Profimedia

Glede datuma izida ni dostopnih informacij, vsebina pa se bo prav tako dotikala dramatičnega življenja in izjemnih pritiskov, ki jih je pevka prestajala v zlatih časih svoje kariere. Čeprav se zdi, da si bosta filma vsebinsko dokaj podobna, pa so se izidi filmov s podobno tematiko v preteklosti že dogajali. V razmiku samo nekaj dni sta recimo izšla dokumentarna filma o zloglasnem festivaluFyre, naročniki so celo plačevali izjemne vsote, da so si zagotovili 'ekskluzivne' intervjuje z ustanoviteljem propadlega dogodkaBillyjem McFarlandom,na koncu pa ugotovili, da niso bili edini.