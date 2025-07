V Pulju začetek filmskega festivala, v programu številni slovenski filmi

S svetovno premiero komedije Južina splitskega režiserja Anteja Marina se bo v puljski Areni začel 72. Puljski filmski festival, ki bo trajal do 17. julija. Za zlate arene se bo potegovalo 17 filmov, program PoPularna Pula pa bo prinesel najnovejše filmske uspešnice. V različne filmske programe so se uvrstili tudi številni slovenski filmi.

V puljski Areni se začenja 72. Puljski filmski festival. Na letošnji festival je prispelo skupno 57 prijav za glavni program, od tega 37 za program Hrvaški film in 17 za manjšinske koprodukcije. Izbranih je bilo enajst naslovov za Hrvaški film in sedem za manjšinske koprodukcije, so sporočili organizatorji festivala.

Odrešitev za začetnike FOTO: Mitja Ličen Monoo icon-expand

O tem, komu bodo pripadle glavne festivalske nagrade - zlate arene -, bo odločala petčlanska žirija, ki jo sestavljajo igralka Tihana Lazović, scenaristka Jelena Paljan, montažer Tomislav Pavlić, igralec Janko Popović Volarić ter režiser in snemalec Silvestar Kolbas. "Tudi letošnja selekcija kaže na visoko kakovost in tematsko raznolikost domače filmske produkcije. Izbrane filme je težko strniti pod skupni imenovalec, a večina jih svoje teme in zgodbe občinstvu predstavlja na zelo dostopen način, ne glede na to, ali gre za komedijo ali dramo," je ob predstavitvi programa sporočil programski selektor Puljskega filmskega festivala Mario Kozina.

Kaj ti je deklica FOTO: Spok Films icon-expand

V glavnem tekmovalnem programu se bodo za zlato areno potegovali filmi Bumbarovo ljeto režiserja Danijela Kušana, Dobra djeca režiserja Filipa Peruzovića, Dražen režiserja Danila Šerbedžije, Fiume o morte! režiserja Igorja Bezinovića, Južina režiserja Anteja Marina, Mirotvorac režiserja Ivana Ramljaka, Pozno poleti režiserja Danisa Tanovića, Paviljon 6 režiserja Gorana Devića, Svi operateri su trenutno zauzeti režiserja Daliborja Barića, Zajčji nasip režiserke Čejene Černić Čanak in Izgubljeni Dream Team režiserja Jureta Pavlovića. Med njimi je nekaj slovenskih manjšinskih koprodukcij - Dražen, Fiume o morte!, Pozno poleti in Zajčji nasip, je ob tem danes izpostavil Slovenski filmi center. V program manjšinskih koprodukcij so medtem uvrstili še naslednji slovenski filmi: Kaj ti je deklica režiserke Urške Djukić, Odrešitev za začetnike scenaristke in režiserke Sonje Prosenc ter dokumentarni film Praslovan o glasbeniku Zoranu Predinu scenarista in režiserja Slobodana Maksimovića.

Igrišča ne damo! FOTO: Urša Premik icon-expand