V San Sebastianu čas filmov, blišča in nagrad

Cate Blanchett je ob prejemu nagrade po ogledu ganljivega videa, ki ga je na festival posredoval njen igralski kolega George Clooney , najprej "preklela" igralca za laskave besede. Clooney je namreč dejal, da je imel srečo, da je lahko režiral in igral z njo. Vsi se "počutimo srečni, da imamo priložnost ustvarjati z nekom, ki je tako nadarjen in prijazen, in ponosen sem, da te lahko imenujem prijateljica," je dejal na posnetem videu, ki ga je poslal iz Benetk, kjer se še vedno mudi.

Pedro Almodovar bo Donostio prejel v četrtek, le dan po 75. rojstnem dnevu. Almodovar, ki je v Benetkah odnesel zlatega medveda za film The Room Next Door , bo nagrado tokrat prejel v državi svojega rojstva.

Žiriji uradnega izbora letošnjega festivala, ki se bo sklenil 28. septembra, predseduje lanska dobitnica zlate školjke, režiserka Jaione Camborda, ki je to nagrado prejela kot prva španska filmska ustvarjalka.

Festival se med drugim osredotoča tudi na nove trende, po pisanju ameriške filmske revije Variety pa bo prav na letošnji izdaji začela delovati nova produkcijska hiša Maquina. To sestavljajo tri družbe in je namenjena optimizaciji in racionalizaciji razvoja ter produkcije filmov in serij na mednarodnem trgu.