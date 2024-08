V San Sebastianu v boj za nagrade tudi v Cannesu nagrajeni filmi

OGLAS

V omenjeni program so po pisanju spletnega portala Hollywood Reporter uvrščeni filmi All We Imagine as Light indijske režiserke Payal Kapadia, ki je v Cannesu prejel veliko nagrado žirije, Seme svetega figovca Mohammada Rasoulofa, ki je prejel posebno nagrado žirije, The Substance francoske režiserke in scenaristke Coralie Fargeat, ki je bil nagrajen za najboljši scenarij, ter Anora Seana Bakerja, dobitnika zlate palme.

Selena Gomez, Zoe Saldana, Jacques Audiarda in Karla Sofia Gascon na festivalu v Cannesu. FOTO: Profimedia icon-expand

Program Perlak bo odprl muzikal Emilia Perez Francoza Jacquesa Audiarda, ki je prejel nagrado žirije, za vlogo v muzikalu pa so nagrado za najboljšo igralko skupaj prejele Karla Sofia Gascon, Selena Gomez, Zoe Saldana in Adriana Paz. Gascon je prva transspolna igralka, ki je prejela nagrado v Cannesu. Prikazali bodo še nekaj filmov s cannskega festivala, med njimi film Bird, ki ga je režirala Andrea Arnold, film Oh, Canada Paula Schraderja, film Partenope italijanskega režiserja Paola Sorrentina ter Megalopolis Francisa Forda Coppole.

Prav tako bodo prikazali A Traveler's Needs, ki ga je režiral Hong Sang Soo, in je prejel srebrnega medveda – veliko nagrado žirije v Berlinu, film Walterja Sallesa Ainda I'm Still Here, ki bo premierno prikazan v Benetkah, in film Memoir of a Snail Adama Elliota, ki je letos na festivalu animiranega filma v Annecyju prejel nagrado cristal za najboljši celovečerec. Program bo 28. septembra sklenil Marco, biografski film španskih režiserjev Jona Garana in Aitorja Arregija o Enricu Marcu, katalonskem goljufu, ki je lažno trdil, da je preživel nacistično koncentracijsko taborišče. Film bodo prikazali izven konkurence.