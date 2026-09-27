Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Film/TV

V San Sebastianu z najboljšim filmom slavil režiser Mike Leigh

San Sebastian, 27. 09. 2026 16.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.Z. STA
Mike Leigh

Britanski režiser Mike Leigh je na 74. mednarodnem filmskem festivalu v španskem San Sebastianu prejel zlato školjko za najboljši film za humorno socialno dramo Tender Loving Care. Film je prejel tudi nagrado za najboljši scenarij, igralka Kate O'Flynn pa je za vlogo Amy prejela srebrno školjko za najboljšo igro.

V središču filma Tender Loving Care sta prijateljici Amy in Rosie, ki kot socialni delavki skrbita predvsem za starejše in mladostnike. Pri svojem delu se vsakodnevno srečujeta z ljudmi, ki jih zaradi bolezni, osamljenosti, družinskih konfliktov ali težkih socialnih razmer življenje pripelje do skrajnih meja. Ob tem se spopadata tudi z lastnimi težavami in čustvenimi bremeni, predvsem Amy, katere oče boleha za Alzheimerjevo boleznijo.

Mike Leigh je slavil v San Sebastianu.
Mike Leigh je slavil v San Sebastianu.
FOTO: Profimedia

Srebrno školjko za najboljšo igro sta si razdelili igralki Kate O'Flynn za vlogo Amy v filmu Tender Loving Care in Asta Kamma August za vlogo v norveškem filmu Growth of the Soil, ki ga podpisuje režiser Hans Peter Moland. Nagrado za najboljšo stransko igralsko predstavo je prejel španski igralec Javier Camara za film 5 minutos más.

Nagrada za režijo je letos šla v roke režiserke Amande Kernell za film Brace Your Heart. Posebno nagrado žirije je prejel kitajski režiser Ah Biao za film Border. Nagrado za najboljšo fotografijo pa je za film Growth of the Soil prejel Oskar Dahlsbakken.

Amanda Kernell
Amanda Kernell
FOTO: Profimedia

San Sebastian ob festivalih v Cannesu, Benetkah in Berlinu velja za enega najpomembnejših mednarodnih filmskih festivalov. Tudi letos so se na rdeči preprogi pred Kursaalom v severnošpanskem obmorskem mestu zvrstili številni hollywoodski zvezdniki, med njimi Brad Pitt, Orlando Bloom, Penelope Cruz in Rami Malek.

Častna nagrajenca festivala z nagrado donostia za življenjsko delo sta bila nemški režiser Werner Herzog in britansko-avstralska igralka Naomi Watts.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
mike leigh režiser filmski festival san sebastian

Film Vse, kar je narobe s tabo v boju za nagrado arabskih filmskih kritikov

24ur.com Na podelitvi nagrad SAG zmagovalec film Vsepovsod naenkrat
24ur.com Film Konklave slavil na podelitvi nagrad bafta
24ur.com Film Anatomija padca veliki zmagovalec francoskih filmskih nagrad cezar
24ur.com Film Ena bitka za drugo absolutni zmagovalec letošnjih baft
Priporoča
  • HY 2026 JESEN HEAD za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN BAYON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN I20 za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN KONA za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN TUCSON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN LOGO HY za vrtiljak
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Otroci v 70. in 80. letih so odraščali drugače: bi bilo to danes še sprejemljivo?
Nihanje razpoloženja in izbruhi jeze v nosečnosti
Nihanje razpoloženja in izbruhi jeze v nosečnosti
Kako prepoznati disleksijo pri otroku?
Kako prepoznati disleksijo pri otroku?
Kaj, ko otrok nima svoje sobe? Kako ustvariti prijeten prostor za več otrok
Kaj, ko otrok nima svoje sobe? Kako ustvariti prijeten prostor za več otrok
zadovoljna
Portal
Harryjev stric ob pogledu na Archieja in Lilibet pomislil na nekaj zelo žalostnega
Tedenski horoskop: Škorpijoni čutijo privlačnost, ribe bodo občutljive
Tedenski horoskop: Škorpijoni čutijo privlačnost, ribe bodo občutljive
Imate le 15 minut? Ta vadba pokuri več kalorij, kot si mislite
Imate le 15 minut? Ta vadba pokuri več kalorij, kot si mislite
5 barv, ki po 40. letu pomladijo videz bolj kot nova pričeska
5 barv, ki po 40. letu pomladijo videz bolj kot nova pričeska
vizita
Portal
Pogosto zehanje čez dan ni vedno znak, da ste samo neprespani
Ste ujetnik e-cigaret? Niso tako nedolžne, kot se vam zdi
Ste ujetnik e-cigaret? Niso tako nedolžne, kot se vam zdi
Oreščki so zdravi, vendar jih je mogoče pojesti preveč: koliko jih je smiselno pojesti na dan?
Oreščki so zdravi, vendar jih je mogoče pojesti preveč: koliko jih je smiselno pojesti na dan?
Pozabite na število korakov: za zdravje je pomembnejše nekaj, kar lahko naredite v precej krajšem času
Pozabite na število korakov: za zdravje je pomembnejše nekaj, kar lahko naredite v precej krajšem času
cekin
Portal
Poleti je med najdražjimi, jeseni kar 76-odstotni padec cen
Ti štirje znaki najpogosteje pozabijo vrniti izposojen denar
Ti štirje znaki najpogosteje pozabijo vrniti izposojen denar
Ko postane mir največji luksuz: slavni zvezdnik je našel 'drugo življenje'
Ko postane mir največji luksuz: slavni zvezdnik je našel 'drugo življenje'
Če na avtobusu uporabljate zvočnik telefona, vas lahko to drago stane
Če na avtobusu uporabljate zvočnik telefona, vas lahko to drago stane
moskisvet
Portal
Zakaj moški kupujejo stvari, ki jih sploh ne potrebujejo?
Ponedeljek vam lahko pokvari nedeljo, še preden se začne: to je razlog
Ponedeljek vam lahko pokvari nedeljo, še preden se začne: to je razlog
X-ov algoritem se uči iz tvoje jeze, ne iz tega, kar te zanima
X-ov algoritem se uči iz tvoje jeze, ne iz tega, kar te zanima
Mehanika bencinskih šob: skrivnost majhne luknje na vrhu
Mehanika bencinskih šob: skrivnost majhne luknje na vrhu
dominvrt
Portal
Pred kurilno sezono očistite teh 5 mest v domu
Plesen se najprej pojavi tukaj: preverite teh 5 mest v domu, preden bo prepozno
Plesen se najprej pojavi tukaj: preverite teh 5 mest v domu, preden bo prepozno
Pravilna nega grmovnic: kaj pride najprej, zalivanje ali obrezovanje?
Pravilna nega grmovnic: kaj pride najprej, zalivanje ali obrezovanje?
Te gospodinjske aparate bi morali po uporabi vedno izključiti iz elektrike
Te gospodinjske aparate bi morali po uporabi vedno izključiti iz elektrike
okusno
Portal
Jesenske jedi, ki se jih marsikdo boji: tekmovalka MasterChefa razkriva svoje trike
Nedeljska sladica brez kompliciranja: recepti, ki uspejo tudi brez slaščičarskega znanja
Nedeljska sladica brez kompliciranja: recepti, ki uspejo tudi brez slaščičarskega znanja
Ključna napaka pri pripravi ocvrtih marel: zaradi nje ne bodo hrustljave
Ključna napaka pri pripravi ocvrtih marel: zaradi nje ne bodo hrustljave
Vsi obožujemo gratinirane palačinke, a tokrat jih pripravite malo drugače
Vsi obožujemo gratinirane palačinke, a tokrat jih pripravite malo drugače
voyo
Portal
Grehi očeta: Morilec na reki Green River
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Babilon
Babilon
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961