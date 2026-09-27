V San Sebastianu z najboljšim filmom slavil režiser Mike Leigh

V središču filma Tender Loving Care sta prijateljici Amy in Rosie, ki kot socialni delavki skrbita predvsem za starejše in mladostnike. Pri svojem delu se vsakodnevno srečujeta z ljudmi, ki jih zaradi bolezni, osamljenosti, družinskih konfliktov ali težkih socialnih razmer življenje pripelje do skrajnih meja. Ob tem se spopadata tudi z lastnimi težavami in čustvenimi bremeni, predvsem Amy, katere oče boleha za Alzheimerjevo boleznijo.

Srebrno školjko za najboljšo igro sta si razdelili igralki Kate O'Flynn za vlogo Amy v filmu Tender Loving Care in Asta Kamma August za vlogo v norveškem filmu Growth of the Soil, ki ga podpisuje režiser Hans Peter Moland. Nagrado za najboljšo stransko igralsko predstavo je prejel španski igralec Javier Camara za film 5 minutos más.

Nagrada za režijo je letos šla v roke režiserke Amande Kernell za film Brace Your Heart. Posebno nagrado žirije je prejel kitajski režiser Ah Biao za film Border. Nagrado za najboljšo fotografijo pa je za film Growth of the Soil prejel Oskar Dahlsbakken.