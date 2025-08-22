Svetli način
V Sarajevu bodo podelili filmske festivalske nagrade

Sarajevo, 22. 08. 2025 11.47 | Posodobljeno pred 9 dnevi

STA , K.Z.
Na letošnjem 31. Sarajevskem filmskem festivalu bodo nocoj podelili festivalske filmske nagrade. V tekmi za srca Sarajeva je skupno 50 filmov. V tekmovalnem programu celovečernih igranih filmov jih je devet, med njimi Fantasy slovenske režiserke Kukle.

Med devetimi celovečernimi filmi sta v tekmi za festivalske nagrade tudi dve slovenski manjšinski koprodukciji: Bog ne bo pomagal hrvaške režiserke Hane Jušić in Veter, govori z mano srbskega režiserja Stefana Đorđevića.

Na 31. Filmskem festivalu v Sarajevu bodo izbranim podelili nagrade.
V tekmovalni program celovečernih filmov so poleg že omenjenih še Vidra Srđana Vuletića, Yugo florida Vladimirja Tagića, Manj pomembne zvezde Renata Olasza, Beli polž Else Kremser in Levina Petra, DJ Ahmet Georgija M. Unkovskega in Sorella di clausura Ivana Mladenovića.

V tekmovalnem programu igranih celovečercev bodo nocoj podeli nagrado za najboljši igrani film, ki je vredna 16.000 evrov, 10.000 evrov vredno nagrado za najboljšo režijo ter po 2500 evrov vredno srce Sarajeva za najboljšo igralko oziroma igralca, je razvidno iz festivalske spletne strani.

Žirijo tekmovalnega programa celovečernih igranih filmov letos vodi ukrajinski režiser in scenarist Sergej Loznica, njeni člani pa so srbski igralec Dragan Mićanović, romunski filmski ustvarjalec Emanuel Parvu, režiserka in scenaristka iz BiH Ena Sendijarević, ki živi v Amsterdamu, ter vodja Berlinala Tricia Tuttle.

Festivalske nagrade bodo v glavnem mestu BiH podelili tudi v tekmovalnih programih za kratki in študentski film. Prav tako je tukaj še nagrada občinstva ter posebna nagrada za promocijo enakosti spolov.

Med partnerskimi nagradami bodo izbrali tudi kandidata za nagrado Evropske filmske akademije v kategoriji kratki film, nagrado Mednarodne konfederacije art kinematografov (CICAE) ter nagrado cineuropa, ki jo podeljuje istoimenski portal evropske kinematografije.

Na festivalu bodo letos prvič podelili tudi nagrado mladinske perspektive Sveta Evrope in Sarajevskega filmskega festivala, ki je vredna 7500 evrov in jo bodo podeljevali prihodnja tri leta filmu, ki se ukvarja z vlogo mladih pri oblikovanju družbe in demokracije, njihovimi izkušnjami in težnjami ter vprašanji, ki jih najbolj zanimajo.

