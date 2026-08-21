V Sarajevu se bo s podelitvijo nagrad sklenil filmski festival

Filmi se za nagrade srce Sarajeva potegujejo v štirih tekmovalnih programih – celovečerni igrani filmi, celovečerni in kratki dokumentarni filmi, kratki igrani filmi ter študentski kratki filmi. V tekmovalnem programu igranih celovečercev so tudi štiri slovenske manjšinske koprodukcije: 17 makedonske režiserske Kosare Mitić , Male stvari režiserja Zvonimirja Jurića , Skejtanje ni za punce makedonske režiserke Dine Dume ter Sramota in denar kosovskega režiserja Visarja Morine .

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V tekmi za srce Sarajeva v tej kategoriji pa so še film Dua kosovske režiserke Blerte Basholli, Everytime avstrijske režiserke Sandre Wollner, Vzporedna vloga gruzijske režiserke Ane Urušadze in Ne sodiš sem romunskega režiserja Florina Serbana.

O nagrajencih bo odločala žirija, ki jo sestavljajo angleška igralka Emily Watson (predsednica), režiser Igor Bezinović, igralka Sara Klimoska, direktor Evropske filmske akademije Matthijs Wouter Knol in režiserka Athina Rachel Tsangari.

V tekmi za srce Sarajeva za celovečerni dokumentarni film sta med drugim slovenski dokumentarec Ko pridem ven režiserja Metoda Pevca ter slovenska manjšina koprodukcija Planina Biljane Tutorov in Petra Glomazića.