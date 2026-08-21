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V Sarajevu se bo s podelitvijo nagrad sklenil filmski festival

Sarajevo, 21. 08. 2026 12.03 pred 38 minutami 2 min branja 0

Avtor:
K.Z. STA
Filmski festival Sarajevo

V Sarajevu se bo s podelitvijo nagrad sklenil 32. filmski festival. V tekmovalnih programih se za srce Sarajeva poteguje 51 filmov, v tekmovalnem programu celovečernih igranih filmov je med njimi slovenski Vse, kar je narobe s tabo scenaristke in režiserke Urše Menart.

Filmi se za nagrade srce Sarajeva potegujejo v štirih tekmovalnih programih – celovečerni igrani filmi, celovečerni in kratki dokumentarni filmi, kratki igrani filmi ter študentski kratki filmi. V tekmovalnem programu igranih celovečercev so tudi štiri slovenske manjšinske koprodukcije: 17 makedonske režiserske Kosare Mitić, Male stvari režiserja Zvonimirja Jurića, Skejtanje ni za punce makedonske režiserke Dine Dume ter Sramota in denar kosovskega režiserja Visarja Morine.

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V tekmi za srce Sarajeva v tej kategoriji pa so še film Dua kosovske režiserke Blerte Basholli, Everytime avstrijske režiserke Sandre Wollner, Vzporedna vloga gruzijske režiserke Ane Urušadze in Ne sodiš sem romunskega režiserja Florina Serbana.

O nagrajencih bo odločala žirija, ki jo sestavljajo angleška igralka Emily Watson (predsednica), režiser Igor Bezinović, igralka Sara Klimoska, direktor Evropske filmske akademije Matthijs Wouter Knol in režiserka Athina Rachel Tsangari.

V tekmi za srce Sarajeva za celovečerni dokumentarni film sta med drugim slovenski dokumentarec Ko pridem ven režiserja Metoda Pevca ter slovenska manjšina koprodukcija Planina Biljane Tutorov in Petra Glomazića.

Film Sosed Dana Grabnarja.
Film Sosed Dana Grabnarja.
FOTO: Arhiv režiserja

V kategoriji kratkih igranih filmov se za srce Sarajeva potegujeta tudi slovenski kratki animirani film Kozmonavti Lea Černica ter slovenska manjšinska koprodukcija Nihče ni nič rekel srbske režiserke Tamare Todorović. V tekmovalnem programu študentskih kratkih filmov pa kratki film Sosed slovenskega študenta režije na beograjski Fakulteti za dramske umetnosti Dana Grabnarja.

V različne programske sklope je sicer letos uvrščenih kar 16 filmov in ena serija s slovensko udeležbo, kar pomeni doslej najštevilčnejšo udeležbo slovenskih filmskih ustvarjalcev na festivalu.

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Nagrado častno srce Sarajeva je festival letos namenil petim filmskim ustvarjalcem - iranskemu režiserju in scenaristu Asgharju Farhadiju, ameriškemu igralcu Woodyju Harrelsonu, igralcu BiH Emirju Hadžihafizbegoviću, mehiškemu igralcu, režiserju in producentu Diegu Luni ter letošnji predsednici žirije tekmovalnega programa igranih celovečercev Watson.

Lani je nagrado srce Sarajeva za najboljši celovečerni igrani film prejela slovenska manjšinska koprodukcija Veter, govori mi srbskega režiserja Stefana Đorđevića.

Sarajevski filmski festival v prestolnici BiH poteka od leta 1995 in se je že uveljavil kot eden največjih filmskih festivalov v jugovzhodni Evropi.

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