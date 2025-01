V seriji Zakon in red: Enota za posebne primere so zaigrali tudi ti zvezdniki

Serija Zakon in red: Enota za posebne primere je svojo premiero v Združenih državah Amerike doživela že 'davnega' leta 1999, kar pomeni, da jo gledalci po vsem svetu gledajo že več kot 25 let. V seriji, ki jo lahko spremljate na BRIO, se je v vseh teh letih zvrstilo marsikatero znano ime. Ste vedeli, da so v njej zaigrali tudi legendarni Robin Williams, pop zvezdnica Sabrina Carpenter in z emmyjem, grammyjem, oskarjem in tonyjem nagrajena Whoopi Goldberg?