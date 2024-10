V Šibeniku svetovna premiera filma o košarkarski legendi

22. oktobra, ko bi eden največjih košarkarjev vseh časov praznoval 60. rojstni dan, so v Šibeniku, njegovem rojstnem mestu, proslavili s svetovno premiero filma Dražen . Košarkar, ki je odprl vrata neameriškim košarkarjem v ligo NBA in dokazal, da je vrhunska košarka doma tudi v Evropi, je poznan predvsem po trdem delu, močni športni etiki in odnosu do športa.

Dražen Petrović še danes velja za vzor številnim košarkarjem in športnikom. Z reprezentanco Jugoslavije je osvojil prvo mesto na evropskem in svetovnem prvenstvu, novinarji pa so mu nadeli vzdevek košarkarski Mozart. Njegova zadnja tekma je bila ravno med Hrvaško in Slovenijo, sledila pa ji je tragična prometna nesreča, v kateri je Dražen izgubil življenje.

V spomin na enega najboljših igralcev košarke osemdesetih let 20. stoletja in njegovo življenje je pod taktirko režiserja Danila Šerbedžije nastal film Dražen v hrvaško-slovensko-srbski koprodukciji. Film prikazuje zgodbo o preprostem fantu, ki mu je usojeno postati velik, v glavnih vlogah pa nastopajo Domagoj Nižić (Dražen), Romina Tonković (Draženovo dekle Renata), Zrinka Cvitešić (mama Biserka), Dragan Mičanović (oče Jole) in Pavle Matuško (Draženov brat Aleksandar Aco Petrović).

Snemanje filma je potekalo več kot 10 let in sicer na avtentičnih lokacijah v Sloveniji, na Hrvaškem in v Ameriki. Slovenska koproducenta filma sta Vlado Bulajić, Lija Pogačnik iz produkcijske hiše December.