V Skopju Dnevi slovenskega filma

Skopje, 08. 10. 2025 19.55 | Posodobljeno pred eno minuto

STA , E.K.
Makedonsko občinstvo si bo na Dnevih slovenskega filma v Skopju, ki bodo v dvorani Kinoteke Severne Makedonije potekali od četrtka do nedelje, lahko ogledalo tri slovenske filme. Dneve bo odprl celovečerni film Odrešitev za začetnike Sonje Prosenc, sledita projekciji Igrišča ne damo! Klemna Dvornika in Gora se ne bo premaknila Petre Seliškar.

Večkrat nagrajeni film Odrešitev za začetnike režiserke in scenaristke Sonje Prosenc obravnava aktualno temo hedonistične elite sodobnega sveta, ki živi svoje varno in nedotakljivo življenje pod steklenim zvonom. Film je svetovno premiero doživel junija lani na ameriškem festivalu Tribeca v New Yorku, evropsko premiero pa dva meseca kasneje na festivalu v Sarajevu, kjer je bil hkrati otvoritveni film tekmovalnega programa.

"Film se začne kot družbena satira, skozi katero preučujemo sodobne družbene probleme. Vendar se, ko se plasti luščijo, zgodba preobrazi v raziskovanje človeškega stanja," so besede Prosenc povzeli pri Slovenskem filmskem centru (SFC). V glavnih vlogah nastopajo Marko Mandić, Katarina Stegnar, Aliocha Schneider, Mila Bezjak, Judita Franković Brdar in Jure Henigman.

V petek bo na ogled mladinski film Igrišča ne damo! režiserja Klemna Dvornika. Kot so zapisali pri SFC, akcijska pustolovščina predstavlja mlade skejterje, ki morajo rešiti domače igrišče. Ko 12-letna Alma izve, da bo očetova firma porušila igrišče pred blokom, ji v borbi za kisik in drevesa ne preostane nič drugega, kot da združi moči s svojo najhujšo nasprotnico in njeno družbo. Ekipa ima teden dni časa, da reši igrišče.

"S filmom Igrišča ne damo! želim otrokom približati lepoto zunanje igre in druženja z vrstniki ter jim poslati sporočilo, da nikoli ne smemo obupati, ker če delujemo skupaj, lahko prispevamo k spremembi in gradimo boljšo prihodnost," je povedal Dvornik. V filmu nastopajo Kaja Zabret, Kaja Šuštar, Niko Lemark, Youri Friderich, David Trontelj, Mark Jacob Cavazza, Marko Mandić, Gregor Zorc, Saša Pavček in Alenka Kraigher.

Na zaključni večer pa bodo predvajali dokumentarni film Gora se ne bo premaknila, v katerem filmska ustvarjalka Seliškar pripoveduje zgodbo o bratih, ki živijo ter pasejo ovce in krave v gorah Severne Makedonije. Osrednjo vlogo v filmu, ki je nastajal pet poletij, imajo bratje, stari med šest in 21 let.

Življenje planšarjev je osvetlila tudi v intervjuju za STA. "Nimajo počitnic, to so njihove počitnice, nimajo nobene nedelje, prostega dneva, rojstnega dneva ali novega leta," je povedala. Kot je pojasnila, ne gre za dokumentarec, ki bi prikazal planšarstvo v maniri Kekca, temveč za dokumentarec o planšarstvu v sodobnem času "z vsemi frustracijami, bolečinami, pomanjkanjem, željo po tistem, česar nimajo, in razumevanjem tega, kar imajo".

