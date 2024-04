V Skrito v raju tudi nekdanja Miss Slovenije: Življenju moramo malo zaupati

Majo Zupan lahko od ponedeljka do petka spremljamo v trenutno najbolj priljubljeni seriji Skrito v raju , kjer igra tajnico Petro. Maja je za naš portal povedala, da je že komaj čakala, da bo serija ugledala luč sveta: "Poletje obožujem in če sem se prej veselila toplih temperatur in morja, se zdaj, ob gledanju serije, poletja veselim na potenco. Zdi se mi, da smo ustvarili serijo, ki ne le pričara sproščeno poletno vzdušje v naših domovih, temveč tudi povezuje ljudi, družine. Za moje domače na primer to predstavlja čas v dnevu, ko se vsi zberejo in skupaj pogledajo nov del serije. Tudi oče, ki je trenutno v bolnišnici, se vsak dan najbolj veseli večera, ko tam, kar na telefonu, lahko pogleda serijo. Prav to se mi zdi na koncu najbolj pomembno in zame predstavlja največji doprinos serije. Da ljudje v natrpanih urnikih najdejo čas zase in za svoje bližnje in se skupaj nasmejejo in sprostijo."

Eno poletje, malo morje obveznosti

Maja v seriji igra Petro, tajnico Julije Steiner Kramarič in dela v Ljubljani, zato niti ni snemala na morju, le v prestolnici. "Ker Petra dela na Steinerjevi kliniki, so snemanja potekala samo v studiu v Ljubljani in žal nisem imela možnosti med snemanjem uživati na soncu, ob morju. Pa vendar smo si prijetno vzdušje vedno uspeli pričarati tudi v Ljubljani, zahvaljujoč vsem soigralcem in ekipi." Serijo so snemali v obdobju, ko je imela Maja največ obveznosti. Ravno v tistem obdobju je namreč snemala tudi film Gepack, ki je v nekaj tednih osvojil kar dve zlati roli, obiskovala je fakulteto in hodila v službo v marketinški agenciji. "Bilo je torej zelo pestro in moj največji strah v tistem času je bil, da zbolim. Pa tudi to smo preživeli – spomnim se, ko sem na enem izmed celodnevnih snemanj dokončno zbolela in obležala z vročino. Ker je za vsakim snemalnim dnem skrbno pripravljen plan, je bilo skoraj nemogoče prestavljati snemanje, zato sem takrat pač vsako minuto med snemanjem izkoristila za počivanje pod odejo in pitje čaja."

'Lik Petre je moje diametralno nasprotje'

Petra, ki jo igra v seriji Skrito v raju, je zelo pridna, ustrežljiva in naivna, svojo vrednost pa išče in gradi na odobravanju svoje direktorice. "Petra je v skoraj vseh pogledih diametralno nasprotje mene – tako v smislu videza, karakterja, obnašanja kot tudi poklica, ki ga opravlja. Igranje njenega lika mi je zato predstavljalo zanimiv izziv in priložnost za odkrivanje delčkov sebe, ki jih še ne poznam. Čeprav je Petra stranski lik v seriji, sem imela tako z njo sama pri sebi kar veliko dela (smeh) – sploh, ker nisem vedno poznala celega konteksta in zgodbe, ki se odvija v ozadju. Imava pa vseeno dve skupni lastnosti in to sta iskrena dobronamernost in zvestoba. Petra je namreč svoji direktorici stala ob strani v dobrem in slabem in verjela, da s tem dela (vedno) nekaj dobrega, čeprav, žal, ni videla širše slike oziroma ni poznala vsega dogajanja. Ta njena lastnost je v teh digitalnih časih z instant odnosi lahko marsikomu za zgled."