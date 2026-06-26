V Slovenijo so ponovno prispeli priljubljeni risani ljubitelji banan

Premiera težko pričakovane nove dogodivščine priljubljenih minionov je prispela na slovenska velika platna. Zakaj so prikupni rumeni animirani liki tako priljubljeni? "Jaz mislim, da zato, ker so tako zmešani in jaz mislim, da je to otrokom všeč, ker so tako neposredni, tako direktni in mislim, da je to tisto, kar otroke privlači," je dejala igralka Vesna Pernarčič.

"Zato ker so svojevrstni in ker so smešni in ker so prijazni in se skozi nekaj hecajo in se mi zdi, da tega zelo primanjkuje pa še rumeni so, tako da sonček. Ne vem, zelo so luškani," je dejala vplivnica Teja Jugovic.

"Ker so zelo smešni pa take 'bedarije' delajo," je dejala obiskovalka filmske premiere Freya Jarm. "Smešni so pa zelo so mali pa tako zelo čudno so rumeni, tako ... pa eni imajo dve očesi, eni imajo eno oko, to je malo čudno," je povedala obiskovalka filmske premiere Lia Pavc.