V slovo Claudii Cardinale: 'Bila je neverjetna ikona'

V 88. letu je umrla v Tuniziji rojena italijanska igralka Claudia Cardinale, ki je veljala za ikono italijanskega filma. V njeni šest desetletij dolgi karieri jo je vzljubilo občinstvo zunaj italijanskih meja, kljub tragični življenjski zgodbi pa je ostala svobodnega duha in ženska, ki je bila v navdih mnogim, je ob njeni smrti povedal njen agent Laurent Savry.

Claudia Cardinale ni slovela le po svojem igralskem talentu, kritiki v Hollywoodu so jo slavili kot utelešenje moči povojnega glamurja Evrope, bila je Unescova ambasadorka za pravice žensk, za življenjske dosežke pa je bila nagrajena na berlinskem filmskem festivalu leta 2002. Kot jo je označil italijanski minister za kulturo Alessandro Giuli, pa je utelešala italijansko milino.

Claudia Cardinale je bila tudi modna ikona in borka za pravice žensk. FOTO: Profimedia icon-expand

"Bila je ena od največjih italijanskih igralk vseh časov," je ob njeni smrti še dejal Giuli.

Poklonili so se ji v francoski različici modne revije Vogue, saj je Cardinale veljala tudi za modno ikono."Claudia Cardinale je umrla v torek, 23. septembra, v starosti 87 let. Z velikimi lešnikovimi očmi in uporniškim značajem je ikona italijanskega filma očarala kinematografe šestdesetih in sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Sodelovala je z največjimi, od Monicellija do Viscontija, vključno s Fellinijem, Leonejem, Edwardsom in De Broco. Vogue se ji poklanja," so zapisali ob njeni fotografiji.

Pri francoski reviji Gala pa so zapisali:"Claudia Cardinale je umrla 23. septembra v Nemoursu v starosti 87 let. Rodila se je leta 1938 v Tunisu in se v zgodovino italijanske in mednarodne kinematografije zapisala z nepozabnimi vlogami v filmih Leopard, Osem in pol ter Bilo je nekoč na Divjem zahodu. Ikona nekega obdobja je za seboj pustila legendarno filmografijo."

Producent in igralec Jean-Pierre Lavoignat je ob njuni skupni fotografiji na družbenem omrežju pripisal: "Izjemen opus! Toliko odličnih filmov, toliko lepih spominov. Tudi v življenju ... Spominjam se zadnjih dveh trenutkov, ko sem jo videl: v Les Fauvettes, kamor sem jo povabil, da pride in govori o Huit et demi. In pri Balzacu, kjer so me prosili, naj z njo predstavim Le Bel Antonio. Čudoviti trenutki ...".

Poklonil se ji je tudi scenarist Claudio Masenza, ki je ob fotografiji, ki jo je posnel, opisal njuno zgodbo:"Claudia Cardinale, ko sem jo prvič videl. Star sem bil 18 let in sem bil navdušen nad fotografijo, a preveč sramežljiv, da bi se ji približal. Nekega vročega poletnega popoldneva med Festivalom dei Due Mondi je sedela z režiserjem Maurom Bologninijem pred vhodom v katedralo v Spoletu. Prva polovica šestdesetih let prejšnjega stoletja. Kot pravi paparac sem s teleobjektivom fotografiral od daleč, v upanju, da jih ne bom zmotil. Sčasoma je Bolognini postal moj dragi prijatelj, skozi številne televizijske intervjuje in različna srečanja pa sem tudi jaz vzpostavil dober odnos s Claudio. V njenih tihih zadnjih letih sem pogosto mislil, da bi bil vesel novih priložnosti, da bi preživel čas z njo in se poglobil v njene spomine."

Igralka Josele Roman je ob Claudiini fotografiji pripisala: "Poslovili smo se od Claudie Cardinale, velike zvezde in muze Viscontija, Sergia Leoneja in mojega ljubljenega Fellinija. Umrla je v starosti 87 let in pustila svet filma nekoliko bolj osirotel. Naj njena duša počiva v miru."