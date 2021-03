V soboto ob 20. uri ne zamudite premiere filma Leto življenja na POP TV

»Prvo srečanje z Willom Smithom je bilo na branju scenarija. Tam smo se prvič srečali z vsemi igralci in producenti. Will Smith je sedel dva stola stran od mene. Pretvarjal sem se, da je to zame tudi še en navaden torek, čeprav ni bil in se mi je malo tresel glas. Ker sem zelo strasten človek, sem po sestanku zelo hitro pozabil, da je to eden največjih zvezdnikov Hollywooda, in sem z njim že začel debatirati, kako sam mislim, da morda njegova ideja ni najboljša, skratka, pozabil sem, da govorim z Willom Smithom. Ker prihajam iz vzhodne Evrope in imam še naglas, sem zvenel, kot da sem se na Willa drl kakor kak nemški ali pa–še huje–ruski general.«