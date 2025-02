V šov Sanjski moški Hrvaške vstopa Tamara Talundžić

Tamara pravi, da še nikoli ni bila resnično zaljubljena, saj ji je vedno manjkala tista strast, po kateri hrepeni. Del nje verjame, da je to zato, ker še ni spoznala moškega, ki bi jo presegel v moči in dominanci. 30-letnica je že nekaj časa samska, zase pa pravi, da je samozavestna in odločna oseba, ki rada spoznava nove ljudi ter se dobro prilagaja najrazličnejšim situacijam.

Kako bi se opisala s tremi besedami? "Hiperaktivna, zmešana in prikupna." Verjame, da ima dovolj karizme, da bo izstopala med konkurenco. Želi si partnerja, ki izžareva moškost, ima uspešno kariero in deli njeno ljubezen do pustolovščin in vznemirjenja. V zvezi sta ji zelo pomembni fizična povezanost in bližina, ne zanima pa je dolgočasna zveza, želi si strastne zveze, polne dogodivščin, adrenalina in spontanosti.