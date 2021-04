V Srbiji prihodnji teden Dnevi slovenskega filma

Film Neločljivi pripoveduje zgodbo o prijateljih, ki so v času razglašene epidemije covida-19 kljub temu našli način, da se povežejo. Antigona – kako si upamo! pa je nastala po motivih drame Trojno življenje Antigone Slavoja Žižka . Film predstavlja politično dramaturgijo, ki podžiga najvitalnejša vprašanja našega časa. Na 23. Festivalu slovenskega filma je prejel vesni za najboljšo montažo in za najboljši dokumentarni film, Primož Bezjak je dobil vesno za najboljšo glavno moško vlogo, film pa je nagradilo tudi Društvo slovenskih filmskih publicistov.

Razstava bo pospremila tudi izdajo Lorenčičeve monografije Laibach – 40 let večnosti , ki je v srbščini izšla pri založbi Službeni glasnik. "V knjigi so razkrita nekatera do danes neznana dejstva o Laibach Kunstu iz začetnega obdobja (1980 – 1987), prvič pa so objavljene tudi fotografije s turneje po Avstriji, Madžarski, DDR, Zahodni Nemčiji, Poljski, Danski, Nizozemski in Veliki Britaniji. Lorenčičevo zanimivo dokumentarno pričanje in fotografije, ki se bolj berejo kot gledajo, jasno ilustrirajo avantgardni koncept refleksije dehumaniziranega sveta tako na Vzhodu kot na Zahodu," so v sporočilu za javnost zapisali predstavniki založbe.

Drugi dan festivala bosta na ogled kratki dokumentarni film o Luki Koper Marsova luka scenarista in režiserja Maura Lainščka in kratki film Lovka režiserke Urške Djukić . Od celovečernih filmov si bo občinstvo lahko ogledalo biografsko- glasbeni dokumentarni film o Vladu Kreslinu z naslovom Poj mi pesem režiserja Mirana Zupaniča , ki mu bo sledil krajši Kreslinov koncert, in absolutnega zmagovalca 22. FSF , Zgodbe iz kostanjevih gozdov scenarista in režiserja Gregorja Božiča .

Na predzadnji dan Dni slovenskega filmasi bo občinstvo lahko ogledalo kratki film Rešetari sa Crvenog krstarežiserja Dragomirja Zupancain kratki eksperimentalni film Kateri dan sploh je? režiserja Luka Marčetića. Od celovečernih filmov pa bosta na ogled biografsko-dokumentarni Slovenec, ki je preletel stoletje režiserja Dušana Milavca in igrani film Ne pozabi dihati režiserjaMartina Turka.

Zadnji dan prireditve bo po najavi SFC ponudil kratki dokumentarni študijski projekt Seme radosti scenaristke in režiserke Ane Cerar. Pripoveduje o ostarelem paru, ki že vrsto let skrbi za kmetijo, premierno pa bo prikazan kratki dokumentarni film Zgodovina biciklizma režiserja Karpa Godine. Gre za dokumentacijo protestnikov kolesarjev v letu 2020 v Ljubljani. Od celovečernih filmov pa bosta na sporedu digitalizirana in restavrirana različica slovenskega celovečernega igranega filma To so gadi scenarista in režiserjaJožeta Bevca in Korporacija režiserjaMateja Nahtigala, še piše v sporočilu za javnost.

Izbrani program bo kasneje prikazan tudi v Novem Sadu, Pančevu, Nišu in drugih srbskih mestih, poseben izbor 12 kratkih filmov pa bo 4. maja prikazan v domu kulture Studentski grad v Beogradu.

Dnevi slovenskega filma v Srbiji potekajo v organizaciji društvaSlovencev v Beogradu,Društva Sava, in pod pokroviteljstvom srbskega ministrstva za kulturo in informiranje, urada za Slovence v zamejstvu in po svetu, ministrstva za zunanje zadeve, nacionalnega sveta slovenske nacionalne manjšine, SFC in Jugoslovanske kinoteke.