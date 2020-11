V streljanju umrl 30-letni igralec iz filma Otroci so v redu

Eddie Hassell je umrl v 31. letu starosti, poroča portal Entertainement Weekly. V sporočilu, ki ga je objavil omenjeni portal, so predstavniki policijske uprave Grand Prairie v Teksasu v nedeljo malo pred 2. uro zjutraj odgovorili na klic v sili, v katerem so poročali o streljanju. Ob prihodu na naslov so policisti na ulici našli ustreljenega Eddieja. Nudili so mu prvo pomoč do prihoda reševalne ekipe, a je igralec kasneje v bolnišnici strelom žal podlegel.