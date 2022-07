V Teheranu razstava o Pasolinijevem Cvetu tisoč in ene noči

Prav te fotografije so hrbtenica razstave z naslovom Truth Lies Not in One Dream but in Many (Resnica ni v enih, ampak številnih sanjah), ki je na ogled v Muzeju sodobne umetnosti in kulturnem centru Argo v iranskem glavnem mestu Teheran. Razstavo so postavili v sodelovanju z italijanskim veleposlaništvom v Iranu, je poročala španska tiskovna agencija EFE.

Razstava poleg fotografij prikazuje tudi fragmente filma, pogovore z režiserjem in kostume iz filma, ki je leta 1974 na mednarodnem filmskem festivalu v Cannesu prejel posebno nagrado žirije. "Pasolini je imel poseben odnos z Iranom, globok in neprekinjen na različnih področjih, v svoji poeziji, filmih, v svojih spisih. To, kar je izgubil v Italiji, je ponovno našel v Iranu" je dejal kustos razstave Reza Haeri. Dodal je, da je bil Pasolini proti "kapitalističnemu razvoju, ki je vse uničil".