V tekmi za zlato školjko med 17 filmi tudi Nehvaležna bitja Olma Omerzuja

Nehvaležna bitja z angleškim naslovom Ungrateful Beings skozi intimno dramo raziskujejo, kako odrasli nezavedno projicirajo svoje disfunkcije in nerazrešene težave na otroke. V središču zgodbe je David, ki svoja otroka odpelje na počitnice na Jadransko morje v upanju, da mu bo uspelo ohraniti razpadajočo dvojezično družino. Njegova 17-letna hči Klara, ki se spopada z motnjo hranjenja, se tam zaljubi v domačina Denisa, ko pa Denisa obtožijo umora, David otroka hitro odpelje nazaj domov. Klarino stanje se hitro poslabša in pristane v bolnišnici. Edino, kar še povezuje njene odtujene starše, je želja, da bi jo rešila, a težki časi zahtevajo težke odločitve.
V filmu igrajo Barry Ward, Dexter Franc, Antonin Chmela, Barbora Bobulova in Timon Šturbej. Scenarista sta poleg Olma Omerzuja tudi Nebojša Pop-Tasić in Kasha Jandačkova, direktor fotografije Kryštof Melka, skladateljica Monika Omerzu Midriakova, montažer Jaroslaw Kaminski, scenograf Antonin Šilar, kostumografinja Zuzana Formankova, oblikovalec maske Przemyslaw Smolinski, oblikovalec zvoka pa Michal Fojcik.
V tekmi za zlato školjko so poleg Nehvaležnih bitij med drugim Ballad of a Small Player oskarjevca Edwarda Bergerja, The Fence in Couture francoskih režiserk Claire Denis in Alice Winocour ter Franz poljske režiserke Agnieszke Holland.
Kitajski dokumentarni filmar Xiaoyu Qin se za zlato školjko poteguje s filmom Her Heart Beats in Its Cage, belgijski filmski ustvarjalec Joachim Lafosse, ki je bil pred desetletjem v San Sebastianju že izbran za najboljšega režiserja, pa s filmom Six Days in Spring. Med 17 filmi v glavnem tekmovalnem programu je tudi Nuremberg Američana Jamesa Vanderbilta.
Festivalski sedemčlanski žiriji letos predseduje španski režiser, scenarist in producent J.A. Bayona, njeni članici pa sta med drugim ameriška režiserka, scenaristka, igralka in producentka Gia Coppola ter kitajska igralka Zhou Dongyu, je objavljeno na spletni strani festivala.
Izbor najboljših celovečernih filmov leta, ki še niso bili prikazani v Španiji in so bili nagrajeni s kritiškim priznanjem in/ali nagradami na drugih mednarodnih festivalih, na festivalu prikažejo v sekciji Perlak in se potegujejo za 50.000 evrov vredno nagrado občinstva za najboljši film ter 20.000 evrov vredno nagrado za najboljši evropski film. V tej sekciji se za nagradi med drugim potegujeta Sentimental Value Joachima Trierja in Čarovnik iz Kremlja Olivierja Assayasa.
Skupno bodo na festivalu, ki se bo s podelitvijo nagrad končal 27. septembra, v različnih festivalskih sklopih prikazali več kot 200 filmov. Restrospektivo so letos v San Sebastianu posvetili ameriški dramaturginji in scenaristki Lillian Hellman (1905-1984).
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.