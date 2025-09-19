V tekmi za zlato školjko med 17 filmi tudi Nehvaležna bitja Olma Omerzuja

Nehvaležna bitja z angleškim naslovom Ungrateful Beings skozi intimno dramo raziskujejo, kako odrasli nezavedno projicirajo svoje disfunkcije in nerazrešene težave na otroke. V središču zgodbe je David, ki svoja otroka odpelje na počitnice na Jadransko morje v upanju, da mu bo uspelo ohraniti razpadajočo dvojezično družino. Njegova 17-letna hči Klara, ki se spopada z motnjo hranjenja, se tam zaljubi v domačina Denisa, ko pa Denisa obtožijo umora, David otroka hitro odpelje nazaj domov. Klarino stanje se hitro poslabša in pristane v bolnišnici. Edino, kar še povezuje njene odtujene starše, je želja, da bi jo rešila, a težki časi zahtevajo težke odločitve.

V filmu igrajo Barry Ward, Dexter Franc, Antonin Chmela, Barbora Bobulova in Timon Šturbej. Scenarista sta poleg Olma Omerzuja tudi Nebojša Pop-Tasić in Kasha Jandačkova, direktor fotografije Kryštof Melka, skladateljica Monika Omerzu Midriakova, montažer Jaroslaw Kaminski, scenograf Antonin Šilar, kostumografinja Zuzana Formankova, oblikovalec maske Przemyslaw Smolinski, oblikovalec zvoka pa Michal Fojcik.

V tekmi za zlato školjko so poleg Nehvaležnih bitij med drugim Ballad of a Small Player oskarjevca Edwarda Bergerja, The Fence in Couture francoskih režiserk Claire Denis in Alice Winocour ter Franz poljske režiserke Agnieszke Holland.

Kitajski dokumentarni filmar Xiaoyu Qin se za zlato školjko poteguje s filmom Her Heart Beats in Its Cage, belgijski filmski ustvarjalec Joachim Lafosse, ki je bil pred desetletjem v San Sebastianju že izbran za najboljšega režiserja, pa s filmom Six Days in Spring. Med 17 filmi v glavnem tekmovalnem programu je tudi Nuremberg Američana Jamesa Vanderbilta.