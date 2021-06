V tekmovalnem delu Cannesa ob Andersonu in Verhoevnu tudi Sean Penn

Pridružili se bodo trem režiserjem, ki so jih za letošnjo izdajo festivala, ki se vrača po enoletnem premoru zaradi pandemije covida-19, že napovedali: ameriškemu režiserju Wesu Andersonu s filmom The French Dispatch , nizozemskemu režiserju Paulu Verhoevnu z Benedetto in domačinu Leosu Caraxu z Annette . Caraxov glasbeni film, njegov prvi v angleščini, bo tudi odprl festival.

Po vseh zamudah, ki jih je kinematografiji prineslo zadnje leto, so organizatorji za 74. izdajo nazadnje izbirali med približno 2000 deli. Tekmovalne filme bo ocenjevala žirija, ki jo bo vodil ameriški režiser Spike Lee , ki je bil izbran za predsednika žirije lani, preden so festival odpovedali.

V uradni tekmovalni izbor pa so se uvrstili še Ryusuke Hamaguchi iz Japonske s filmom Drive My Car , Nadav Lapid iz Izraela ( Ahed's Knee ), Nabil Ayouch iz Maroka ( Casablanca Beats ), Juho Kuosmanen iz Finske ( Compartment No. 6 ), Joachim Trier iz Norveške ( The Worst Person In The World ), Joachim Lafosse iz Belgije ( The Restless ), Mahamat-Saleh Haroun iz Čada ( Lingui ) in madžarska režiserka Ildiko Enyedi s filmom The Story Of My Wife.

Na novinarski konferenci so govorili tudi o zdravstvenih ukrepih. Organizatorji obljubljajo, da bo festival varen za množico filmskih strokovnjakov in medijev – po navedbah je za akreditacijo zaprosilo že okrog 18.000 ljudi. To je sicer daleč pod običajnim obiskom, saj so navadno nabito polno filmsko tržišče letos ločili od festivala v živo in ga preselili na splet. Organizatorji upajo, da bodo lahko pripravili tudi nekaj posebnih projekcij izven tekmovalnega programa, med katerimi bosta dokumentarec o ameriškem filmskem zvezdnikuValu Kilmerju z naslovomValin novi film Todda Haynesa o rock zvezdnikih iz 60. let The Velvet Underground.

Oliver Stone bo predstavil nadgradnjo svoje klasike iz 90. let o atentatu na JF Kennedyjaz naslovom JFK Revisited: Through the Looking Glass, Charlotte Gainsbourg film o svoji materi Jane Birkin, oskarjevski nagrajenec Tom McCarthy pa nov akcijski film z Mattom Damonom, Stillwater, še poroča AFP.