V Teksasu strelom podlegel igralec Jonathan Joss

"Umoril ga je nekdo, ki ni prenesel pogleda na dva moška, ki se ljubita," je v zapisu na družbenem omrežju razkril igralčev mož Tristan Kern de Gonzales in dodal, da sta se zakonca v preteklosti že večkrat morala soočiti z nadlegovanjem sosedov, ki svoje homofobije niso skrivali.

Kot je zapisal, sta igralec in njegov mož odšla do njegovega starega prebivališča, ki je v začetku leta pogorelo do tal, v požaru pa so umrli njuni trije kužki, da bi preverila, ali sta dobila kaj pošte. Ko sta prispela, sta ob vstopu na zemljišče najprej opazila lobanjo enega od psov. Ob pogledu na to sta začela kričati in jokati, do njiju pa je pristopil moški, ki jima je grozil s pištolo. "Stala sva drug ob drugem, ko je moški ustrelil, me je Jonathan odrinil in mi rešil življenje," je zapisal Kern de Gonzales.

Kljub trditvam moža pa je policija v izjavi za javnost zapisala, da dokazov, da bi šlo za zločin iz sovraštva, niso našli. "Če bodo na dan prišli novi dokazi, bomo osumljenca temu primerno tudi obtožili," so zapisali in razkrili, da so zaradi igralčevega umora aretirali 56-letnega Sigfreda Alvareza Cejo.

Joss je bil najbolj znan po tem, da je posodil glas liku Johnu Redcornu v kultni seriji King Of The Hill, ki je bila na sporedu med leti 1997 in 2009, posneli pa so 13 sezon z 250 epizodami. Avgusta bodo začeli predvajati nadaljevanje serije, zaradi promocijskih obveznosti v povezavi s tem pa je bil Jonathan v Austinu, od koder se je vrnil dan pred smrtjo. Na družbenem omrežju je objavil video, v katerem je dejal, da je podpisoval avtograme v knjigarni s stripi, in razkril, da je že posnel štiri epizode nove sezone.