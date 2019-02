V Top Gun 2 bo nastopilo ikonično Maverickovo letalo

V originalnem filmu Top Gun, ki je v kinematografe prišel leta 1986, je v glavni vlogi nastopal Tom Cruise (Pete "Maverick" Mitchell). Maverick je vojaški pilot, ki se na začetku filma bori z eskadriljo sovražnikovih letal in zaradi uspehov v zračnih bojih napreduje v šolo za bojne pilote Top Gun. V šoli prihaja do močnega rivalstva z drugim pilotom v tej šoli – Icemanom, ki ga igra Val Kilmer in njun odnos zaznamuje drugi del filma in zadnje bitke v zraku proti številčno močnejšemu sovražniku.

Zdaj kaže, da se bosta v filmu pojavili obe letali, njuna vloga pa še ni popolnoma jasna. V javnost počasi prihajajo različne podrobnosti glede filma, med drugim so zaokrožile fotografije kultnega F-14, ki je že več kot 13 let "upokojen."

Samo letalo danes uporablja le Iran, v ZDA pa ga lahko vidite samo še v muzejih. Po informacijah naj bi uporabljali prav eno od teh muzejskih letal, ki so ga s pomočjo dvigal spravili na letalonosilko Theodore Roosevelt. Kot je bilo že omenjeno, bosta v filmu tako F-14 kot tudi F-18, določeni mediji pa so povzemali vire iz produkcijske ekipe, ki trdijo, da bo v filmu moč videti tudi F-35.

Tom Cruise ima pilotsko licenco že nekaj let, se je pa za potrebe filma Top Gun: Maverick učil letenja reaktivnega lovskega letala. Producenti in režiserji trdijo, da bodo za prikaz letalskih bojev uporabili čim manj računalniško izdelanih kadrov in bodo večino spopadov snemali. Uradno snemanje filma se je začelo 30. maja 2018 v San Diegu in se bo zaključilo 15. aprila letos. Paramount Pictures je prvotno objavil leto 2019 kot tisto, ko bo film ugledal luč sveta, a so že pred časom sporočili, da pred letom 2020 film ne bo prišel na filmska platna.