V Torontu začetek 49. filmskega festivala

Potem ko lani zaradi stavke v Hollywoodu filmski zvezdniki niso mogli promovirati svojih filmov, se prireditev letos vrača v svojo ustaljeno obliko. "Toronto je znan po navdušenem občinstva in to navdušenje doseže vrhunec, ko so tu največje svetovne zvezde," je povedal direktor festivala Cameron Bailey. "Veseli nas, da bomo festival tokrat izvedli brez nekaterih omejitev iz lanskega leta. Menim pa, da smo tedaj v danih okoliščinah naredili najboljše, kar smo lahko," je dodal.