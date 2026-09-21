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V Torontu zmaga filmu o pravicah istospolno usmerjenih The Black Ball

Toronto, 21. 09. 2026 18.13 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
E.K. STA
Javier Calvo in Javier Ambrossi

Španska drama The Black Ball režiserjev Javierja Ambrossija in Javierja Calva je prejela glavno nagrado na mednarodnem filmskem festivalu v Torontu. Film, ki ga navdihuje Federico Garcia Lorca, osvetljuje tematiko človekovih pravic.

Španska drama o pravicah istospolno usmerjenih z naslovom The Black Ball (La Bola Negra) režiserjev Javierja Ambrossija in Javierja Calva je v nedeljo prejela glavno nagrado na mednarodnem filmskem festivalu v Torontu. Dogajanje filma, v katerem igrajo Miguel Bernardeau, Penelope Cruz in Glenn Close, je postavljeno v čas španske državljanske vojne.

Zasedba filma The Black Ball (La Bola Negra)
Zasedba filma The Black Ball (La Bola Negra)
FOTO: Profimedia

Zamisel za film je nastala na podlagi neobjavljene gledališke igre španskega pesnika, dramatika, slikarja in pianista Federica Garcie Lorce, ki so ga leta 1936, ob začetku španske državljanske vojne, usmrtile fašistične sile, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Štiri strani nedokončanega besedila so v filmskih ustvarjalcih vzbudile radovednost ter ju pritegnile k raziskovanju Lorcovega dela.

Javier Ambrossi
Javier Ambrossi
FOTO: Profimedia

Režiserja sta na filmskem festivalu opozorila, da v številnih državah še vedno veljajo zakoni, usmerjeni proti skupnosti LGBTQ, ter da so pripadniki te skupnosti lahko zaradi svoje spolne usmerjenosti preganjani ali celo ubiti. Po besedah Calva film govori o "empatiji, človečnosti in tem, da drug drugega vidimo kot človeka". Gre tudi za poklon skupnosti LGBTQ+ iz preteklosti, ki se je borila za človekove pravice, je v začetku meseca o filmu dejal Ambrossi.

Penelope Cruz
Penelope Cruz
FOTO: Profimedia

Filmska ustvarjalca sta v Španiji znana predvsem po svojem televizijskem ustvarjanju, njuna mednarodna prepoznavnost pa se je povečala po uspehu filma The Black Ball na filmskem festivalu v Cannesu, kjer sta si nagrado za najboljšo režijo delila s Pawlom Pawlikowskim, ki je režiral film Očetnjava.

Na drugo mesto se je v Torontu po izboru občinstva uvrstil biografski film o Sylvestru Stallonu z naslovom I Play Rocky režiserja Petra Farrellyja, tretje mesto pa si je prislužil film Being Heumann o ameriški aktivistki za pravice invalidov Judy Heumann, ki ga je režirala Sian Heder.

Anthony Ippolito je v novem filmu I Play Rocky upodobil Sylvestra Stallona
Anthony Ippolito je v novem filmu I Play Rocky upodobil Sylvestra Stallona
FOTO: Profimedia

Kot še poroča AFP, zmaga v Torontu filmu The Black Ball, ki prepleta zgodbe treh istospolno usmerjenih moških iz različnih obdobij španske zgodovine, prinaša dobre obete za oskarja. Nagrada občinstva s tega festivala se je namreč v preteklosti že izkazala za pokazatelj morebitnega uspeha na podelitvi nagrad ameriške filmske akademije. Za razliko od festivalov v Cannesu in Benetkah o dobitniku nagrade v Torontu odločajo gledalci. Zanje se potegujejo filmi v vseh festivalskih programih.

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Toronto filmski festival The Black Ball I Play Rocky Being Heumann

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razumi če lahko
21. 09. 2026 19.23
Me sploh ne preseneča !
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