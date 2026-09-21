V Torontu zmaga filmu o pravicah istospolno usmerjenih The Black Ball

Španska drama o pravicah istospolno usmerjenih z naslovom The Black Ball (La Bola Negra) režiserjev Javierja Ambrossija in Javierja Calva je v nedeljo prejela glavno nagrado na mednarodnem filmskem festivalu v Torontu. Dogajanje filma, v katerem igrajo Miguel Bernardeau, Penelope Cruz in Glenn Close, je postavljeno v čas španske državljanske vojne.
Zamisel za film je nastala na podlagi neobjavljene gledališke igre španskega pesnika, dramatika, slikarja in pianista Federica Garcie Lorce, ki so ga leta 1936, ob začetku španske državljanske vojne, usmrtile fašistične sile, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Štiri strani nedokončanega besedila so v filmskih ustvarjalcih vzbudile radovednost ter ju pritegnile k raziskovanju Lorcovega dela.
Režiserja sta na filmskem festivalu opozorila, da v številnih državah še vedno veljajo zakoni, usmerjeni proti skupnosti LGBTQ, ter da so pripadniki te skupnosti lahko zaradi svoje spolne usmerjenosti preganjani ali celo ubiti. Po besedah Calva film govori o "empatiji, človečnosti in tem, da drug drugega vidimo kot človeka". Gre tudi za poklon skupnosti LGBTQ+ iz preteklosti, ki se je borila za človekove pravice, je v začetku meseca o filmu dejal Ambrossi.
Filmska ustvarjalca sta v Španiji znana predvsem po svojem televizijskem ustvarjanju, njuna mednarodna prepoznavnost pa se je povečala po uspehu filma The Black Ball na filmskem festivalu v Cannesu, kjer sta si nagrado za najboljšo režijo delila s Pawlom Pawlikowskim, ki je režiral film Očetnjava.
Na drugo mesto se je v Torontu po izboru občinstva uvrstil biografski film o Sylvestru Stallonu z naslovom I Play Rocky režiserja Petra Farrellyja, tretje mesto pa si je prislužil film Being Heumann o ameriški aktivistki za pravice invalidov Judy Heumann, ki ga je režirala Sian Heder.
Kot še poroča AFP, zmaga v Torontu filmu The Black Ball, ki prepleta zgodbe treh istospolno usmerjenih moških iz različnih obdobij španske zgodovine, prinaša dobre obete za oskarja. Nagrada občinstva s tega festivala se je namreč v preteklosti že izkazala za pokazatelj morebitnega uspeha na podelitvi nagrad ameriške filmske akademije. Za razliko od festivalov v Cannesu in Benetkah o dobitniku nagrade v Torontu odločajo gledalci. Zanje se potegujejo filmi v vseh festivalskih programih.
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