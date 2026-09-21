V Torontu zmaga filmu o pravicah istospolno usmerjenih The Black Ball

Španska drama o pravicah istospolno usmerjenih z naslovom The Black Ball (La Bola Negra) režiserjev Javierja Ambrossija in Javierja Calva je v nedeljo prejela glavno nagrado na mednarodnem filmskem festivalu v Torontu. Dogajanje filma, v katerem igrajo Miguel Bernardeau , Penelope Cruz in Glenn Close , je postavljeno v čas španske državljanske vojne.

Zamisel za film je nastala na podlagi neobjavljene gledališke igre španskega pesnika, dramatika, slikarja in pianista Federica Garcie Lorce , ki so ga leta 1936, ob začetku španske državljanske vojne, usmrtile fašistične sile, poroča francoska tiskovna agencija AFP . Štiri strani nedokončanega besedila so v filmskih ustvarjalcih vzbudile radovednost ter ju pritegnile k raziskovanju Lorcovega dela.

Režiserja sta na filmskem festivalu opozorila, da v številnih državah še vedno veljajo zakoni, usmerjeni proti skupnosti LGBTQ, ter da so pripadniki te skupnosti lahko zaradi svoje spolne usmerjenosti preganjani ali celo ubiti. Po besedah Calva film govori o "empatiji, človečnosti in tem, da drug drugega vidimo kot človeka" . Gre tudi za poklon skupnosti LGBTQ+ iz preteklosti, ki se je borila za človekove pravice, je v začetku meseca o filmu dejal Ambrossi.

Filmska ustvarjalca sta v Španiji znana predvsem po svojem televizijskem ustvarjanju, njuna mednarodna prepoznavnost pa se je povečala po uspehu filma The Black Ball na filmskem festivalu v Cannesu, kjer sta si nagrado za najboljšo režijo delila s Pawlom Pawlikowskim, ki je režiral film Očetnjava.

Na drugo mesto se je v Torontu po izboru občinstva uvrstil biografski film o Sylvestru Stallonu z naslovom I Play Rocky režiserja Petra Farrellyja, tretje mesto pa si je prislužil film Being Heumann o ameriški aktivistki za pravice invalidov Judy Heumann, ki ga je režirala Sian Heder.