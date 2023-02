V tretjem delu akcijske komedije Deadpool bo zaigrala Emma Corrin

Filmska franšiza Deadpool sloni na nevsakdanjem stripovskem junaku založbe Marvel Comics. Kakšna bo vloga britanske igralke Emme Corrin v tretjem delu, ni znano, a po pisanju hollywoodske revije Variety naj bi odigrala zlobnico.

"V veliko čast mi je, da sem se pridružila tej nori družini," je novico o izbiri za vlogo pospremila na družbenih omrežjih. V filmu se bo pridružila igralcu Ryanu Reynoldsu. Režiser Shawn Levy pa je povedal, da projekt postaja vsak dan boljši.

Emma Corrin je v seriji Krona o življenju britanske kraljeve družine upodobila mlajšo princeso Diano. Med njenimi zadnjimi filmskimi nastopi je romantična drama My Policeman, v kateri so med drugim zaigrali tudi Harry Styles, Gina McKee in Rupert Everett.