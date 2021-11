V vili iz filma Hiša Gucci bo lahko prenočil en srečnež

Prekrasna hiša, v kateri so snemali težko pričakovani film z Lady Gaga in Adamom Driverjem v glavnih vlogah, bo že kmalu na voljo na najbolj znani spletni platformi, ki ponuja nastanitve. Villa Balbiano, ki leži ob jezeru Como, se ponaša s spektakularno notranjostjo – pohištvom in freskami iz 17. stoletja.

Rezidenca z imenom Villa Balbiano je eno od prizorišč, na katerem je nastajal film o klanu Gucci. To so si ustvarjalci drame zamislili kot dom glave družine Alda Guccija, ki ga je v filmu upodobil Al Pacino. Ob njem sta pred kamerami stala tudi Lady Gaga kot Patrizia Reggiani in Adam Driver kot Maurizio Gucci.

V resnici Villa Balbiano datira pozno v 16. stoletje. Kardian Angelo Maria Durini, ki je v 18. stoletju bdel nad posestvom, je v njej gostil pomembne predstavnike Rimokatoliške cerkve in ostale člane visoke družbe, ki so se z veseljem udeleževali banketov, slavnostnih dogodkov in plesov. V času lastništva je kardinal v hiši zbral večjo zbirko umetnin in zgradil dodatne notranje strukture, vključno s cerkvijo, ki je zrasla na priključenih površinah posesti. Neverjetna vila bo na voljo samo enemu srečnežu, ki bo lahko v njej prenočil zgolj eno noč, in sicer 30. marca 2022. Cena nočitve bo nekaj čez tisoč evrov. V boj za ta prestiž se bodo potencialni interesenti lahko podali že 6. decembra opoldne.

icon-expand Lady Gaga kot Patrizia Reggiani v filmu Hiša Gucci. FOTO: Profimedia