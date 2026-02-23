Naslovnica
Film/TV

V vilo prispeta posebni vrtnici: Ali to pomeni, da ostane samo še eno dekle?

Ljubljana, 23. 02. 2026 10.59

Avtor:
E.K.
Smiljana pronalazi ruzu

V vili se pravila spreminjajo. Nepričakovani vrtnici prinašata ogromno pomislekov, ugibanj in strahu med kandidatke, saj bi to lahko pomenilo konec za eno ali več deklet. Kaj se bo zgodilo, komu ju bosta sanjska moška podarila, pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

Sanjski moški Hrvaške odslej na POP TV in na VOYO.

Vsak dan na Kreti prinaša nova vznemirjenja, še posebej zdaj, ko pravila, po katerih so se na začetku ravnali Petar, Karlo in dekleta, ne veljajo več. V nekoliko drugačnem okolju so kandidatke dobile priložnost, ki je niso nikoli pričakovale, in nekaterim od njih povzroča preglavice. Situacija je nepredvidljiva, čustva vse večja, nekaterim pa bi se lahko njihova zadržanost maščevala.

Karlo
Karlo
FOTO: VOYO

Poleg tega sledijo novi pogovori na štiri oči, a tudi nova presenečenja. V vilo prispeta nepričakovani vrtnici 'odrešenja'. Komu sta namenjeni in kaj pomenita, se sprašujejo vse kandidatke, teorije pa so številne: "Srce mi je začelo razbijati. Ali to pomeni, da ostane samo še eno dekle, da gremo vsi domov?" Pred Petrom in Karlom je pomembna odločitev, za katero bosta potrebovala močan premislek.

Sanjski moški Hrvaške odslej na POP TV in na VOYO.

Spoznaj sanjska moška in tekmovalke.
Sanjski moški Hrvaške

Film Ena bitka za drugo absolutni zmagovalec letošnjih baft

Žmavc
23. 02. 2026 11.45
Kamelji parkelj. 🥰
bibaleze
