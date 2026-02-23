V vilo prispeta posebni vrtnici: Ali to pomeni, da ostane samo še eno dekle?

Vsak dan na Kreti prinaša nova vznemirjenja, še posebej zdaj, ko pravila, po katerih so se na začetku ravnali Petar , Karlo in dekleta, ne veljajo več. V nekoliko drugačnem okolju so kandidatke dobile priložnost, ki je niso nikoli pričakovale, in nekaterim od njih povzroča preglavice. Situacija je nepredvidljiva, čustva vse večja, nekaterim pa bi se lahko njihova zadržanost maščevala.

Poleg tega sledijo novi pogovori na štiri oči, a tudi nova presenečenja. V vilo prispeta nepričakovani vrtnici 'odrešenja'. Komu sta namenjeni in kaj pomenita, se sprašujejo vse kandidatke, teorije pa so številne: "Srce mi je začelo razbijati. Ali to pomeni, da ostane samo še eno dekle, da gremo vsi domov?" Pred Petrom in Karlom je pomembna odločitev, za katero bosta potrebovala močan premislek.