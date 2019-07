'V vlogi arabskega terorista ne mislim zaigrati'

Igralec Rami Malek, ki je svoje hollywoodske sanje začel na hollywoodskih ulicah s prodajanjem sendvičev in dostavo pic, trenutno snema novega James Bonda. Izbrali so ga namreč za vlogo glavnega zlikovca, a preden je rekel da, je imel točno določen pogoj.

"Igral bom zelo zanimiv lik. Toda preden sem sprejel vlogo, sem se pogovarjal z režiserjem in mu dejal, da nočem, da se lik povezuje z ideološkim ali religioznim terorizmom. To se ne bi smelo izrabljati za namene zabave - če ste me izbrali zaradi tega, potem z vami ne morem sodelovati." A režiser mu je takoj zatrdil, da to nikakor ni njihov namen – zaigral bo zelo drugačnega terorista.

Američan z egiptovskim poreklom je v svetu filma in serij 15 let, pred kamero je prvič zaigral v ameriški seriji Midve z mamo, sledile so serije Družinsko bojišče in 24, tu sta bila tudi oba filma Noč v muzeju, za vlogo v mini seriji The Pacific pa je prejel odlične kritike in vrata v Hollywood so se začela odpirati.

V zadnjih letih so serije postale velik paradni konj. Medtem ko se filmi izgubljajo v svoji nekreativnosti, so serije postale tiste, ki so ponudile nekaj novega in svežega. Tako so Ramija povabili k sodelovanju v serijo Mr. Robot, kjer je igral Elliota Aldersona, mladega računalniškega genija. Leta 2015 je serija prejela zlati globus za najboljšo dramsko serijo leta in uspela celo premagati Igro prestolov.

Cel svet je tako opazil njegov talent in sledila je njegova največja vloga v karieri – stopil je v čevlje legendarnegaFreddieja Mercuryja in vloga mu je prinesla zvrhan koš nagrad, med njimi tudi prestižnega oskarja.