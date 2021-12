V Zagrebu januarja retrospektiva Kubrickovih filmov

Stanley Kubrick je svojo kariero začel kot fotograf za prestižno revijo Look, filme pa je začel snemati v 50. letih prejšnjega stoletja. Njegova Odiseja v vesolju velja za najboljši znanstvenofantastični film vseh časov in tudi na splošno za enega najboljših filmov.

"Impresivna filmska adaptacija kratke zgodbe Arthurja C. Clarka je prelomnica v zgodovini sedme umetnosti, premišljena, meditativno in metafizična mojstrovina, za katero je Kubrick trdil, da je alegorija iskanja boga," so zapisali v zagrebškem kinematografu. Po oceni kinematografa enako intrigantno odraža režiserjev najljubši motiv človeške odtujenosti in zanimanje za tematiko, ki je bila skupna tako Kubricku kot Clarku – razvoj človeške inteligence in nevarnost, ki jo nenadzorovan tehnološki razvoj predstavlja za preživetje človeštva.