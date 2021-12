Na VOYO prihaja nov srbski resničnostni šov BAR v živo

Zakaj je Bar drugačen?

Tekmovalci novega resničnostnega šova Bar, ki bo sočasno predvajan tudi na VOYO, se gibljejo med barom, v katerem delajo, stanovanjem, v katerem živijo skupaj, in beograjskimi ulicami, kjer opravljajo čisto običajne naloge in imajo običajno življenje. Razlika je le v tem, da jih gleda vsa Srbija, odslej pa tudi vsi uporabniki VOYO. Da lahko njihov Bar v srcu Beograda nemoteno deluje, tako sami opravljajo naloge zunaj njega, sprejemajo številne izzive in strežejo gostom, ki lahko Bar tudi ves čas obiskujejo.