V Zürichu nagrada za življenjsko delo Paolu Sorrentinu

Avtobiografski film je postavljen v Neapelj v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, v ospredje pa postavlja odraščajočega fanta, ki ga igra Filippo Scotti. Naslov filma, ki namiguje na pomoč višje sile, se navezuje na legendarni gol z roko, ki ga je argentinski nogometaš Diego Maradona zadel na svetovnem nogometnem prvenstvu leta 1986. V tistem obdobju je namreč Maradona igral za neapeljski nogometni klub.

Sorrentino, rojen 31. maja 1970, ki velja za enega bolj prepoznavnih režiserjev svoje generacije, je nagrade vesel, še posebej, ker so mu jo namenili na festivalu, ki teži k odkrivanju novih talentov. "To, da na letošnjem Filmskem festivalu v Zürichu sodelujem s svojim najbolj osebnim filmom, me vznemirja, saj È stata la mano di Dio govori tudi o trenutku, ko zberemo pogum in priznamo sebi in drugim, da želimo poskusiti nezavedno in noro tveganje režiserskega poklica," je dodal.