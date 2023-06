Vaiana bo dobila filmsko različico v režiji Thomasa Kaila

Pod scenarij filma se bo podpisal Jared Bush, ki je napisal že scenarij za izvirni animirani film, nominiran za dva oskarja, pri priredbi bo Bushu v pomoč še Dana Ledoux Miller, piše filmska revija. Novico je z objavo na družbenem omrežju potrdil tudi The Rock, ki je navdušen nad sodelovanjem z režiserjem. Dodal je, da Kail vedno trdo gara pri svojem delu in da k temu projektu prihaja z notranjim spoštovanjem do zgodovine in kulture – roba in vzdušja – ter glasbe in plesa.