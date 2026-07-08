Vajeti vodenja podelitve emmyjev po 15 letih znova v rokah ženske

Zvezdnica Mariska Hargitay, ki je premor od snemanja serije Zakon in red: Enota za posebne primere izkoristila za šesttedensko gostovanje v broadwayjski predstavi Every Brilliant Thing, bo emmyje vodila 14. septembra v gledališču Peacock v Los Angelesu.
"Prinašanje pomembnih zgodb na male ekrane je bil srž moje kariere. V veliko čast mi je, da lahko gostim 78. podelitev nagrad emmy in to v letu 100. obletnice mojega ljubljenega NBC-ja. Proslavljam to izjemno skupnost pripovedovalcev zgodb," je Hargitayjeva dejala v izjavi.
"Ne glede na to, ali gre za igralca ali režiserja, kostumografa ali oblikovalca zvoka, vsi imamo privilegij sodelovati pri ustvarjanju televizije, ki nas združuje. Ne glede na to, kako, kje ali kdaj gledamo, smo skupaj v smehu, solzah, ljubezni do zgodb – in navdušenem pričakovanju, kaj se bo zgodilo naprej," je še dodala.
Hargitayjeva predstavlja edinstveno izbiro za NBC in Televizijsko akademijo, ki sta se v zadnjih letih večinoma osredotočali na stand-up voditelje, voditelje pogovornih oddaj ali komične igralce. Leta 2022, ko je NBC nazadnje gostil podelitev televizijskih nagrad, je večer povezoval komik Kenan Thompson, leta 2018 pa je NBC za voditelja nagrad izbral Michaela Cheja in Colina Josta, zvezdnika kultne oddaje SNL. Lani je oddajo za CBS vodil stand-up Nate Bargatze.
Hargitayjeva ni le prva voditeljica emmyjev po 15 letih, ampak tudi šele četrta v tem stoletju. Pred tem so na odru stale Ellen DeGeneres (2001 in 2005), Heidi Klum, ki je bila leta 2008 sovoditeljica skupaj s Tomom Bergeronom, Howiejem Mandelom, Jeffom Probstom in Ryanom Secrestom ter zgoraj omenjena Lyncheva.
Jen Neal, izvršna podpredsednica za dogodke v živo in posebne oddaje pri NBC/Peacock, je ob izbiri igralke poudarila, da je pripeljati ključnega igralca mreže v skladu z letošnjim praznovanjem NBC 100. "Mariska si je prislužila mesto med televizijskimi ikonami. Le malo igralcev je na televiziji pustilo takšen pečat kot Mariska. 27 sezon je enemu najbolj priljubljenih likov na televiziji prinašala moč, sočutje in človečnost. Medtem ko NBC praznuje 100 let nepozabnega pripovedovanja zgodb, si ne moremo zamisliti nikogar, ki bi bil bolj primeren za praznovanje neverjetne zapuščine televizije."
Hargitayjeva seveda ni tuja odru emmyjev. Leta 2006 je osvojila emmyja za glavno igralko v dramski seriji. V isti kategoriji je bila nominirana sicer kar osemkrat. Leta 2017 je kot producentka filma I Am Evidence osvojila tudi emmyja za najboljši dokumentarni film.
"Mariska je ena najbolj priljubljenih televizijskih zvezd, katere talent, pristnost in izjemna povezanost z občinstvom so jo naredili za trajno silo v naši industriji in kulturi," je v izjavi dejal predsednik Televizijske akademije Cris Abrego. "Zelo smo veseli, da se nam je pridružila kot voditeljica letošnjega emmyja in vemo, da bo ustvarila nepozaben večer v čast najboljšemu na televiziji."
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