Vajeti vodenja podelitve emmyjev po 15 letih znova v rokah ženske

Zvezdnica Mariska Hargitay, ki je premor od snemanja serije Zakon in red: Enota za posebne primere izkoristila za šesttedensko gostovanje v broadwayjski predstavi Every Brilliant Thing, bo emmyje vodila 14. septembra v gledališču Peacock v Los Angelesu.

Mariska Hargitay FOTO: AP

"Prinašanje pomembnih zgodb na male ekrane je bil srž moje kariere. V veliko čast mi je, da lahko gostim 78. podelitev nagrad emmy in to v letu 100. obletnice mojega ljubljenega NBC-ja. Proslavljam to izjemno skupnost pripovedovalcev zgodb," je Hargitayjeva dejala v izjavi. "Ne glede na to, ali gre za igralca ali režiserja, kostumografa ali oblikovalca zvoka, vsi imamo privilegij sodelovati pri ustvarjanju televizije, ki nas združuje. Ne glede na to, kako, kje ali kdaj gledamo, smo skupaj v smehu, solzah, ljubezni do zgodb – in navdušenem pričakovanju, kaj se bo zgodilo naprej," je še dodala.

Mariska Hargitay v seriji Zakon in red: Enota za posebne primere FOTO: Profimedia

Hargitayjeva predstavlja edinstveno izbiro za NBC in Televizijsko akademijo, ki sta se v zadnjih letih večinoma osredotočali na stand-up voditelje, voditelje pogovornih oddaj ali komične igralce. Leta 2022, ko je NBC nazadnje gostil podelitev televizijskih nagrad, je večer povezoval komik Kenan Thompson, leta 2018 pa je NBC za voditelja nagrad izbral Michaela Cheja in Colina Josta, zvezdnika kultne oddaje SNL. Lani je oddajo za CBS vodil stand-up Nate Bargatze. Hargitayjeva ni le prva voditeljica emmyjev po 15 letih, ampak tudi šele četrta v tem stoletju. Pred tem so na odru stale Ellen DeGeneres (2001 in 2005), Heidi Klum, ki je bila leta 2008 sovoditeljica skupaj s Tomom Bergeronom, Howiejem Mandelom, Jeffom Probstom in Ryanom Secrestom ter zgoraj omenjena Lyncheva.

Dojenčica Mariska s starejšimi sorojenci in mamo, zvezdnico Jayne Mansfield FOTO: Profimedia