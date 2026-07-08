Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Film/TV

Vajeti vodenja podelitve emmyjev po 15 letih znova v rokah ženske

Los Angeles, 08. 07. 2026 10.45 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
E.M.
Mariska Hargitay

Ameriška televizijska hiša NBC je za voditeljico 78. podelitve televizijskih nagrad emmy izbrala eno od svojih dolgoletnih zvezdnic, in sicer protagonistko najdlje trajajoče serije v Združenih državah Amerike Zakon in red: Enota za posebne primere Marisko Hargitay. Igralka je tako postala prva ženska, ki bo prireditev vodila po letu 2011, ko je dogodek povezovala igralka Jane Lynch.

Zvezdnica Mariska Hargitay, ki je premor od snemanja serije Zakon in red: Enota za posebne primere izkoristila za šesttedensko gostovanje v broadwayjski predstavi Every Brilliant Thing, bo emmyje vodila 14. septembra v gledališču Peacock v Los Angelesu.

Mariska Hargitay
Mariska Hargitay
FOTO: AP

"Prinašanje pomembnih zgodb na male ekrane je bil srž moje kariere. V veliko čast mi je, da lahko gostim 78. podelitev nagrad emmy in to v letu 100. obletnice mojega ljubljenega NBC-ja. Proslavljam to izjemno skupnost pripovedovalcev zgodb," je Hargitayjeva dejala v izjavi.

"Ne glede na to, ali gre za igralca ali režiserja, kostumografa ali oblikovalca zvoka, vsi imamo privilegij sodelovati pri ustvarjanju televizije, ki nas združuje. Ne glede na to, kako, kje ali kdaj gledamo, smo skupaj v smehu, solzah, ljubezni do zgodb – in navdušenem pričakovanju, kaj se bo zgodilo naprej," je še dodala.

Mariska Hargitay v seriji Zakon in red: Enota za posebne primere
Mariska Hargitay v seriji Zakon in red: Enota za posebne primere
FOTO: Profimedia

Hargitayjeva predstavlja edinstveno izbiro za NBC in Televizijsko akademijo, ki sta se v zadnjih letih večinoma osredotočali na stand-up voditelje, voditelje pogovornih oddaj ali komične igralce. Leta 2022, ko je NBC nazadnje gostil podelitev televizijskih nagrad, je večer povezoval komik Kenan Thompson, leta 2018 pa je NBC za voditelja nagrad izbral Michaela Cheja in Colina Josta, zvezdnika kultne oddaje SNL. Lani je oddajo za CBS vodil stand-up Nate Bargatze.

Hargitayjeva ni le prva voditeljica emmyjev po 15 letih, ampak tudi šele četrta v tem stoletju. Pred tem so na odru stale Ellen DeGeneres (2001 in 2005), Heidi Klum, ki je bila leta 2008 sovoditeljica skupaj s Tomom Bergeronom, Howiejem Mandelom, Jeffom Probstom in Ryanom Secrestom ter zgoraj omenjena Lyncheva.

Dojenčica Mariska s starejšimi sorojenci in mamo, zvezdnico Jayne Mansfield
Dojenčica Mariska s starejšimi sorojenci in mamo, zvezdnico Jayne Mansfield
FOTO: Profimedia

Jen Neal, izvršna podpredsednica za dogodke v živo in posebne oddaje pri NBC/Peacock, je ob izbiri igralke poudarila, da je pripeljati ključnega igralca mreže v skladu z letošnjim praznovanjem NBC 100. "Mariska si je prislužila mesto med televizijskimi ikonami. Le malo igralcev je na televiziji pustilo takšen pečat kot Mariska. 27 sezon je enemu najbolj priljubljenih likov na televiziji prinašala moč, sočutje in človečnost. Medtem ko NBC praznuje 100 let nepozabnega pripovedovanja zgodb, si ne moremo zamisliti nikogar, ki bi bil bolj primeren za praznovanje neverjetne zapuščine televizije."

Hargitayjeva seveda ni tuja odru emmyjev. Leta 2006 je osvojila emmyja za glavno igralko v dramski seriji. V isti kategoriji je bila nominirana sicer kar osemkrat. Leta 2017 je kot producentka filma I Am Evidence osvojila tudi emmyja za najboljši dokumentarni film.

"Mariska je ena najbolj priljubljenih televizijskih zvezd, katere talent, pristnost in izjemna povezanost z občinstvom so jo naredili za trajno silo v naši industriji in kulturi," je v izjavi dejal predsednik Televizijske akademije Cris Abrego. "Zelo smo veseli, da se nam je pridružila kot voditeljica letošnjega emmyja in vemo, da bo ustvarila nepozaben večer v čast najboljšemu na televiziji."

Mariska Hargitay prireditev emmy vodenje voditeljica emmyji

Igralka, ustvarjena s pomočjo UI, bo dobila svoj film

Zadovoljna.si Kdo je lepa igralka, o kateri trenutno govorijo vsi?
24ur.com Zendaya z zgodovinskim uspehom na letošnjih emmyjih: Nimam besed, hvala vsem
24ur.com 'Sumljive okoliščine': mamo znane voditeljice 'najverjetneje ugrabili'
Zadovoljna.si Nekdanja misica je danes nominirana za oskarja
24ur.com Christina Applegate prvič po diagnozi na podelitvi nagrad po izboru kritikov
24ur.com Marisa Abela: Veselim se, da me svet vidi v vlogi Amy Winehouse
Zadovoljna.si Zvezdnica pri 57-ih navdušuje na naslovnici, in to brez ličil
Priporoča
  • robot
  • bazen
  • sencnik
  • cistilnik
  • sup
  • paviljon
  • ventilator
  • zar
  • kosilnica
  • lounge set
  • nosilec
  • katalog
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Hčerka Baracka in Michelle Obama praznuje 28 let, starša delila redke utrinke
Opozorilni znaki, da vaš partner ni pripravljen na starševstvo
Opozorilni znaki, da vaš partner ni pripravljen na starševstvo
V modri obleki je bila videti kot prava boginja
V modri obleki je bila videti kot prava boginja
Ko pogledate njihove očete, vam bo vse jasno
Ko pogledate njihove očete, vam bo vse jasno
zadovoljna
Portal
Po razhodu s hrvaško estradnico ujet v družbi nove lepotice
Dnevni horoskop: Eno znamenje bo razočarano, saj potrebuje več pozornosti
Dnevni horoskop: Eno znamenje bo razočarano, saj potrebuje več pozornosti
Raziskava razkrila nevarne snovi v kremah za sončenje, ki jih množično kupujemo
Raziskava razkrila nevarne snovi v kremah za sončenje, ki jih množično kupujemo
Znana Slovenka delila najlepše poročne utrinke
Znana Slovenka delila najlepše poročne utrinke
vizita
Portal
Ali je piščanec res najbolj zdravo meso? Nutricionisti opozarjajo na eno izjemo
Zakaj ne zmoreš shujšati, čeprav narediš vse prav?
Zakaj ne zmoreš shujšati, čeprav narediš vse prav?
Zaprtje pri starejših osebah: Kako učinkovito spodbuditi prebavo
Zaprtje pri starejših osebah: Kako učinkovito spodbuditi prebavo
Klimatska naprava ni vedno najboljša rešitev: strokovnjaki razlagajo, zakaj
Klimatska naprava ni vedno najboljša rešitev: strokovnjaki razlagajo, zakaj
cekin
Portal
Kako zahtevati povišico po 45. letu (in zakaj večina to naredi narobe)
Če vsak mesec prihranite 100 evrov, se zgodi to: rezultat vas lahko preseneti
Če vsak mesec prihranite 100 evrov, se zgodi to: rezultat vas lahko preseneti
Kaj kupujejo ultra bogati? Tokrat je na prodaj 67 milijonov let star T. rex
Kaj kupujejo ultra bogati? Tokrat je na prodaj 67 milijonov let star T. rex
Vaša plača raste? V resnici bi morala precej bolj
Vaša plača raste? V resnici bi morala precej bolj
moskisvet
Portal
Bikini je nekoč šokiral svet: danes je simbol poletja in svobode
Mike Tyson pri 60: od najstrašnejšega boksarja na svetu do človeka, ki je našel nov smisel
Mike Tyson pri 60: od najstrašnejšega boksarja na svetu do človeka, ki je našel nov smisel
Je ta privlačna plavolaska nova izbranka sanjskega moškega?
Je ta privlačna plavolaska nova izbranka sanjskega moškega?
Nasveti za najem vozila: Varnost in udobje na prvem mestu
Nasveti za najem vozila: Varnost in udobje na prvem mestu
dominvrt
Portal
Strokovnjaki opozarjajo: limon in paradižnika ne zavijajte v aluminijasto folijo
Sta Taylor Swift in Travis Kelce res postala pasja starša? Oboževalci opazili skrivnostnega kužka
Sta Taylor Swift in Travis Kelce res postala pasja starša? Oboževalci opazili skrivnostnega kužka
Trik, s katerim bodo jagode ostale sveže dlje časa
Trik, s katerim bodo jagode ostale sveže dlje časa
Ali kokoš lahko spremeni spol? Redek pojav navdušuje znanstvenike
Ali kokoš lahko spremeni spol? Redek pojav navdušuje znanstvenike
okusno
Portal
Brez krompirja, skute in jajc: Sladki cmoki s presenetljivo sestavino
Ko zmanjka idej za bučke, pripravite te slane palačinke – izginile bodo v hipu
Ko zmanjka idej za bučke, pripravite te slane palačinke – izginile bodo v hipu
Popolno družinsko kosilo, ki se pripravi kar samo v pečici
Popolno družinsko kosilo, ki se pripravi kar samo v pečici
Presenetjivi razogi, zaradi katerih ima hrana na letalu drugačen okus
Presenetjivi razogi, zaradi katerih ima hrana na letalu drugačen okus
voyo
Portal
Otok ljubezni
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Lajf je tekma
Lajf je tekma
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763