Valentina govori, Marinko modro molči

Marinko in Valentina sta se prvič resneje sprla, a ima kavboj na srečo veliko potrpljenja. Dejan je snel poročni prstan, med njim in Gordano postaja vedno bolj napeto. Prijetno pa sta presenetila Nikolina in Adam, ki sta obrnila nov list v svoji zakonski zgodbi.

Nikolina in Adam sproščena in nasmejana na prvem pravem zmenku

Alen in Lidija 'obračunata' v ringu Alen je povedal, da sta se z Lidijo prvi večer po njeni vrnitvi v skupno stanovanje pogovarjala brez prepirov. Žena je bila po njegovem mnenju vesela in hiperaktivna kot vedno, odločil pa se je, da se bo sam spremenil in morda kdaj celo povzdignil glas. Kasneje sta se pomerila v ringu in Lidija je imela občutek, da se je njen mož boji. Ugotavljala je, da bolje komunicirata s pestmi kot z besedami. Alen pa je priznal, da je izkoristil okoliščine, da bi se je malo dotaknil. Užival je v družbi žene, ki se zna nadzorovati in šaliti. Skupaj sta se odločila, da bosta ob prvih znakih napetosti znova skočila v ring.

icon-expand Lidija in Alen v ringu. FOTO: POP TV

Dejan sname poročni prstan Gordana je dokumentirala, da je njen Dejan prejšnji večer prvič snel prstan in zapestnico, ki je bila njeno poročno darilo. Dejan je priznal, da je s tem želel izzvati njeno reakcijo: "Ali bo konec ali pa nekaj bo." Kasneje je povedal, da se je umaknil in ohladil tudi sam, kar pa Gordani spet ni bilo všeč. Očital ji je, da se do njega drugače obnaša, ko sta v družbi, poleg tega je imel občutek, da je bila neiskrena do njega.

icon-expand Med Gordano in Dejanom je bilo zelo napeto. FOTO: POP TV

Ljubezen gre skozi želodec Luka je do Nadiinega srca želel priti skozi želodec in je, medtem ko je ona likala, pridno kuhal. Luka: "Boljša kot je hrana, boljša je ljubezen." Želel si je spoznati njenega sina, a je Nadia ocenila, da je še prezgodaj za to. Luka se je strinjal, povedal ji je, da je sam že pripravljen na to, kasneje pa si je premislil. Želi pa si postati oče in čuti, da ga imajo otroci zelo radi.

icon-expand Nadia še ne bi predstavila svojega sina Luku. FOTO: POP TV

Marinko ima za ženske konjske živce Marinko in Valentina sta imela prejšnji večer prvi resnejši prepir. On je govoril o skakanju s padalom, ona pa ima strah pred višino, saj se je njen prijatelj iz otroštva pri tem smrtno ponesrečil. Marinko: "Za prazen nič si naredila tako sceno ..." Povedal je, da je sam izgubil že veliko prijateljev v različnih okoliščinah. Zdelo se mu je, da ga Valentina sploh ne posluša. Med sproščanjem po masaži je še izjavila, da je sama preveč resna, on pa preveč otročji. Po njenem monologu je povedal, da ima za ženske konjske živce.

icon-expand Marinko obvlada modro molčanje. FOTO: POP TV

Obračava nov list' Adam je zvečer ugotavljal, da z Nikolino končno normalno komunicirata in da jima gre na bolje. Nikolina je povedala, da se je malo sprostila. Izjavila je celo, da je Adam čeden fant, in da mu pristoji vse, kar obleče. Odpravljala sta se na pijačo in šalila sta se, da gresta na prvi zmenek. Adam je bil zadovoljen, ker sta se pogovarjala o konkretnih temah. Adam: "Ko je sproščena, je čisto druga oseba." Nikolina: "Obračava nov list."

icon-expand Nikolina in Adam na prvem pravem zmenku. FOTO: POP TV

Zapeljivec Milan ne obupa Starejša Gordana in Milan sta se učila plesati tango. Gordana je ugotavljala, da mora z možem včasih biti stroga in ga voditi. Milanu pa je postalo vroče, ker sta bila med plesom tako blizu. Milan: "Naj kar tako nadaljuje, pa bom zadovoljen." Nadaljeval je z vrtnico med zobmi, a je težko usklajeval vse zahteve. Ko ji je na koncu vrtnico podaril, je bila navdušena nad njegovo pozornostjo. Zvečer jo je obiskal v spalnici in sta še malce povadila plesne korake. Ko je Milan predlagal, da bi spala v isti postelji, pa ga je Gordana ustavila: "Ne pokvariva tega, kar imava." A Milan ni obupal, nov dan bo namreč prinesel nove priložnosti.

icon-expand Milan in Gordana sta vadila ples ljubezni. FOTO: POP TV