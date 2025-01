Vanja: Šime me je čakal, da se dobro spoznava

Snemanje je potekalo na prečudovitem grškem otoku Rodos, ki je nanjo pustil nepozaben vtis: "Čudovit otok, ki mi bo ostal v najlepšem spominu." Kljub idilični lokaciji pa so prvi odzivi domačih na njeno odločitev za šov bili nekoliko skeptični. "Doma so bili najprej skeptični, a smo s pogovorom prišli do skupnega zaključka. Verjameta mi in bosta, ne glede na vse, ponosna name," je razkrila.

Vanja, ki zase pravi, da je prilagodljiva in ekstrovertirana, se je med snemanjem brez težav soočala tako z osvajalskimi izzivi kot z življenjem med ostalimi dekleti: "Meni nič od tega ni bilo težko. Sem zelo prilagodljiva in po mojem skromnem mnenju že čez mejo ekstrovertiran človek, ki pa mu ni problem komunicirati in delovati v različnih okoljih. Za osvajanje pa ... Osvojena sem morala biti tudi jaz."